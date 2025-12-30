Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 08:45

Беру баночку горбуши и рис — собираю хит: крутой салат, который в разы вкуснее «Мимозы»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот простой рыбный салат выручает, когда хочется быстро приготовить что-то сытное и действительно вкусное. Он отлично подходит для повседневного стола и праздничной подачи, получается нежным, сбалансированным и не перегруженным майонезом. Благодаря рису, яйцам и овощам салат хорошо держит форму и нравится всем без исключения.

Ингредиенты на 4 порции: рис — 1 стакан, горбуша в собственном соку — 1 банка, огурцы — 2 шт., варёная морковь — 1 шт., яйца варёные — 3 шт., зелёный лук — 1 пучок, майонез — 3 ст. л., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу.

Приготовление: на дно салатника выкладывают остывший рис и слегка пропитывают его жидкостью от горбуши, сверху распределяют размятую вилкой рыбу без крупных костей, затем выкладывают слой мелко нарезанной варёной моркови и покрывают тонкой сеткой майонеза, следующим слоем идут нарезанные кубиками огурцы и измельчённый зелёный лук, после чего выкладывают мелко нарезанные варёные яйца, снова добавляют немного майонеза, салат солят и перчат по вкусу и убирают в холодильник минимум на час, чтобы слои хорошо пропитались и вкус стал насыщенным.

Ранее мы делились рецептом, который реально делается за 10 минут. Вау-салат из 4 ингредиентов — к Новому году самое то.

Проверено редакцией
Читайте также
Гуляш сидит в печенках? Крутая сметанная подлива с курицей — к пюре, рису и макаронам
Общество
Гуляш сидит в печенках? Крутая сметанная подлива с курицей — к пюре, рису и макаронам
Простой рецепт из риса: сливочно-томатный плов с курицей — готовим в одной сковороде без мороки
Общество
Простой рецепт из риса: сливочно-томатный плов с курицей — готовим в одной сковороде без мороки
На Новый год в качестве символа благополучия буду готовить горбушу: обалденное горячее
Общество
На Новый год в качестве символа благополучия буду готовить горбушу: обалденное горячее
Новогодние закуски на скорую руку: трюфели из горбуши на чипсах и помидорах
Общество
Новогодние закуски на скорую руку: трюфели из горбуши на чипсах и помидорах
Лодочки с курицей и картошкой — вкусное горячее блюдо: некалорийно и мегапросто
Общество
Лодочки с курицей и картошкой — вкусное горячее блюдо: некалорийно и мегапросто
рис
горбуша
простой рецепт
Новый год
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ford подал в Роспатент серию заявок на товарные знаки
Названа причина ударов коалиции во главе с Саудовской Аравией по Йемену
В Госдуме предложили изменить статус спецоперации на Украине
Россиянка раскаялась в убийстве своих детей трех и пяти лет
Названа неочевидная ошибка перед анализом крови на сахар
Плохая меткость спасла ребенка богатых родителей от мошенников
Быстрый и полезный салат с тофу для новогоднего настроения
Беременную Лерчек госпитализировали из-под домашнего ареста
ВСУ отказались идти в атаку на Харьковском направлении
Названа самая востребованная сфера для работодателей в 2025 году
Медведев подвел итоги 2025 года и назвал Зеленского «уродцем»
В Сирии представили новые купюры без изображения Асада
«Мрачный месяц катастрофы»: на Западе подвели итоги декабря для Украины
Воздушное сообщение ограничили в районе резиденции Трампа во Флориде
Забытое блюдо: постная закуска с черной редькой и кунжутом
Иран ответил на угрозы Трампа обещанием удара «за рамками воображения»
Авиакомпания раскрыла правду о «самолете-призраке» со 150 россиянами
Москвичам рассказали, какой высоты достигнет снежный покров к Новому году
Юрист раскрыл, можно ли вернуть изготовленную на заказ мебель
«Смертельные» рюкзаки, гибель штурмовиков: новости СВО на утро 30 декабря
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.