Беру баночку горбуши и рис — собираю хит: крутой салат, который в разы вкуснее «Мимозы»

Этот простой рыбный салат выручает, когда хочется быстро приготовить что-то сытное и действительно вкусное. Он отлично подходит для повседневного стола и праздничной подачи, получается нежным, сбалансированным и не перегруженным майонезом. Благодаря рису, яйцам и овощам салат хорошо держит форму и нравится всем без исключения.

Ингредиенты на 4 порции: рис — 1 стакан, горбуша в собственном соку — 1 банка, огурцы — 2 шт., варёная морковь — 1 шт., яйца варёные — 3 шт., зелёный лук — 1 пучок, майонез — 3 ст. л., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу.

Приготовление: на дно салатника выкладывают остывший рис и слегка пропитывают его жидкостью от горбуши, сверху распределяют размятую вилкой рыбу без крупных костей, затем выкладывают слой мелко нарезанной варёной моркови и покрывают тонкой сеткой майонеза, следующим слоем идут нарезанные кубиками огурцы и измельчённый зелёный лук, после чего выкладывают мелко нарезанные варёные яйца, снова добавляют немного майонеза, салат солят и перчат по вкусу и убирают в холодильник минимум на час, чтобы слои хорошо пропитались и вкус стал насыщенным.

