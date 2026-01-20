Рютте дал Трампу одно обещание по Гренландии Трамп опубликовал сообщение от Рютте с обещанием решить гренландский вопрос

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал президенту США Дональду Трампу найти способ урегулировать ситуацию вокруг Гренландии, а также упомянуть его достижения в Сирии, Газе и на Украине. В опубликованном главой Белого дома в соцсети Truth Social сообщении Рютте обязался «найти путь вперед».

Я обязуюсь найти путь вперед в вопросе Гренландии, — говорится в сообщении.

Ранее Трамп отказался дать прямой ответ на вопрос о возможном применении военной силы для установления контроля над Гренландией, заявив, что не станет комментировать данную тему. Это заявление было сделано в условиях усиления напряженности из-за его стремления получить влияние над датским островом.

Кроме того, президент США согласился обсудить вопрос Гренландии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, пообещав побеседовать «с разными сторонами». По его словам, Соединенным Штатам «необходимо заполучить» остров, а Дания «не способна его защитить».