20 января 2026 в 08:47

«Пути назад нет»: Трамп анонсировал несколько встреч по Гренландии в Давосе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/CNP / MediaPunch/imago-images.de/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп согласился провести встречу по вопросу Гренландии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Американский лидер подтвердил, что побеседует «с различными сторонами». По его словам, которые передает агентство Reuters, США «должны заполучить» Гренландию, а Дания «не может защитить» остров.

Я согласился встретиться с разными сторонами в Давосе, Швейцария. Как я всем ясно дал понять, Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности. Пути назад нет — и с этим все согласны, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Также он отметил, что созвонился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и провел «очень хороший» разговор касательно гренландского кризиса. Кроме того, Трамп повторил оглашенный ранее тезис о том, что правительство Дании не смогло за 20 лет устранить «угрозу» для острова, которая якобы исходит со стороны России.

Ранее один из советников Трампа заявил, что власти США не планируют делать Гренландию новым штатом, но стремятся к союзу с этой территорией. Другой источник, знакомый с ситуацией, указал, что команда американского президента в целом согласна с необходимостью установить контроль США над островом.

До этого стало известно, что между союзниками по НАТО начал нарастать кризис доверия, вызванный амбициями американского лидера в отношении Гренландии. Так, европейские партнеры стали ограничивать обмен разведывательной информацией с США.

Дональд Трамп
США
Гренландия
Давос
