Трамп одной фразой ответил на вопрос о силовом присоединении Гренландии Трамп уклонился от ответа на вопрос о силовом варианте присоединения Гренландии

Президент США Дональд Трамп отказался прямо отвечать на вопрос о готовности применить военную силу для установления контроля над Гренландией, заявив журналисту NBC News, что не будет комментировать эту тему. Это заявление прозвучало на фоне роста напряженности вокруг его стремления получить контроль над датским островом.

Без комментариев, — сказал Трамп.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что приобретение Гренландии представляет для Трампа стратегический ход по укреплению американских позиций в арктическом соперничестве. По его словам, это также даст возможность Вашингтону нарастить ресурсную добычу и усилить военное присутствие в данном регионе.

Кроме того, датский политик Камилла Саизин заявила, что жители Копенгагена провели протестную акцию в ответ на претензии президента США на Гренландию. По ее словам, участники митинга стремятся защитить право острова на самоопределение.

Также профессор СПбГУ доктор политических наук Наталья Еремина заявила, что планы США в отношении Гренландии вызвали значительную обеспокоенность в Прибалтике, несмотря на географическую удаленность от арктического острова. По ее словам, в данной ситуации балтийские страны демонстрируют двойные стандарты, опасаясь возможного ослабления или распада НАТО.