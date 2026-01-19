Американист ответил, почему Трамп ни за что не откажется от Гренландии

Американист ответил, почему Трамп ни за что не откажется от Гренландии Политолог Дудаков: Трамп использует Гренландию как усиление в борьбе за Арктику

Покупка Гренландии является для главы Белого дома Дональда Трампа стратегическим шагом по усилению позиций США в конкурентной борьбе за Арктику, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, такой шаг также позволит Вашингтону нарастить добычу ресурсов и военное присутствие в регионе.

Трамп, конечно, всерьез воспринимает начинающуюся конкуренцию за арктический регион. Очевидно, что у России здесь колоссальное преимущество, Китай пытается влиять на происходящие процессы, а Соединенные Штаты находятся в позиции отстающих. Поэтому, что касается Гренландии, то, конечно, США будут ее использовать как один из факторов усиления своих позиций в конкуренции в арктическом регионе. Не говоря уже о том, что это позволит американцам добывать больше природных ресурсов и строить военные базы. Хотя, конечно, для них история со взятием Гренландии носит в первую очередь символический характер, — пояснил Дудаков.

Он добавил, что успешное присоединение острова к США стало бы мощным политическим сигналом как для международного сообщества, так и для внутреннего электората. По словам политолога, такой шаг позволил бы Трампу визуализировать свои лозунги о возрождении страны и ее глобальном лидерстве.

Ранее немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что европейские страны не обладают достаточной военной мощью и не могут оказать реальное противодействие США в силовом захвате Гренландии. По его словам, инициатива ЕС по усилению присутствия в регионе носит скорее демонстративный и дипломатический характер.