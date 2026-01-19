Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 13:46

Названы страны, которых пугают планы США на Гренландию

ВЗГЛЯД: Прибалтику пугают планы США по Гренландии

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Планы США в отношении Гренландии вызвали заметную обеспокоенность в странах Балтии, несмотря на их географическую удаленность от арктического острова, заявила газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. По ее словам, страны Прибалтики в этом случае придерживаются двойных стандартов и боятся развала НАТО.

Они (страны Прибалтики - NEWS.ru) хоть на словах и не одобряют аннексию Гренландии, но признают наличие у США оборонных интересов, которыми в Вашингтоне обосновывают претензии на остров. В то же время прибалты наотрез отказываются признавать, что потребности в сфере безопасности есть и у России, — заявила Еремина.

Эксперт утверждает, что президент США Дональд Трамп очевидно не желает поддерживать структуры НАТО в существующем виде, при этом наиболее сильно от возможного распада Альянса пострадают государства Прибалтики. Еремина поясняет, что крупные страны вроде Франции и Германии смогут существовать самостоятельно, тогда как прибалтийские государства лишены признаков самодостаточности.

Ранее канадский премьер-министр Марк Карни и генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте провели переговоры. Основными темами обсуждения стали вопросы укрепления обороны восточного фланга НАТО в Прибалтике и активизация сотрудничества в Арктическом регионе.

НАТО
Прибалтика
Дональд Трамп
Гренландия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продажи новых автобусов в России упали на треть в 2025 году
Запеченный карп на Крещение: праздничный рецепт с секретной начинкой
Россиянки высказались об отношениях с живущими с родителями мужчинами
«Путь разрушения»: депутат о вандалах, разбивших мемориал Политковской
Путин обсудил с членами Совбеза роль РФ в строительстве многополярного мира
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 января, фото, видео
Наступление ВС РФ на Харьков 19 января: замерзшие трупы, голод у Купянска
Диетолог раскрыла, как часто можно есть колбасу без рисков для здоровья
Наступление ВС РФ в Донбассе 19 января: подход к Краматорску и Славянску
Трамп неожиданно высказался о «российской угрозе» для Гренландии
«Большая победа»: адвокат Долиной о завершении исполнительного производства
Психолог объяснила, как контролировать эмоции
Принц Гарри потрогал Меган Маркл за одно место на публике
Фигурист Энберт раскрыл, почему Валиева сменила тренера
Американист ответил, почему Трамп ни за что не откажется от Гренландии
Погода в Москве во вторник, 20 января: ждать ли снегопада и сильного холода
«Маленький человек»: звезда Голливуда разнес Трампа за Гренландию
Курьер-новичок обокрал собственного работодателя
«Такое зрелище»: мать с двумя детьми сбежала из кишащей тараканами больницы
В Великом Новгороде пройдет фестиваль «Новое движение 3»
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.