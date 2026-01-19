Названы страны, которых пугают планы США на Гренландию

Планы США в отношении Гренландии вызвали заметную обеспокоенность в странах Балтии, несмотря на их географическую удаленность от арктического острова, заявила газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. По ее словам, страны Прибалтики в этом случае придерживаются двойных стандартов и боятся развала НАТО.

Они (страны Прибалтики - NEWS.ru) хоть на словах и не одобряют аннексию Гренландии, но признают наличие у США оборонных интересов, которыми в Вашингтоне обосновывают претензии на остров. В то же время прибалты наотрез отказываются признавать, что потребности в сфере безопасности есть и у России, — заявила Еремина.

Эксперт утверждает, что президент США Дональд Трамп очевидно не желает поддерживать структуры НАТО в существующем виде, при этом наиболее сильно от возможного распада Альянса пострадают государства Прибалтики. Еремина поясняет, что крупные страны вроде Франции и Германии смогут существовать самостоятельно, тогда как прибалтийские государства лишены признаков самодостаточности.

Ранее канадский премьер-министр Марк Карни и генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте провели переговоры. Основными темами обсуждения стали вопросы укрепления обороны восточного фланга НАТО в Прибалтике и активизация сотрудничества в Арктическом регионе.