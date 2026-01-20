Названа неочевидная польза просроченного йогурта

Жидкая сыворотка йогурта содержит много полезных веществ, заявил врач общей практики и теледоктор Амир Хан. По его словам, которые цитирует издание Surrey Live, многие люди, не зная этого выбрасывают йогурты с такой жидкостью, считая их испорченными.

В ней есть белок, кальций, калий, витамины группы В. Она очень полезна для здоровья кишечника. Сыворотка — это жидкое золото — организм вам будет благодарен, — объяснил Хан.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников признал свою ошибку в том, что раньше не придавал значения жалобам женщин на боль в груди. По его словам, вместо госпитализации он ставил диагноз «невралгия» и отправлял пациенток домой. Оказалось, что у каждой третьей из таких женщин диагностируют стенокардию. Позже он узнал, что в США таких женщин обязательно помещают под наблюдение.

Ведущий также выразил мнение, что почти 90% жалоб пациентов на врачей возникают из-за того, что те не разговаривают с пациентами. По его словам, врачи, к примеру, часто не объясняют пациентам результаты анализов и обследования.