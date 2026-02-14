Зимняя Олимпиада — 2026
Беру греческий йогурт и делаю шоколадную запеканку — рецепт, который выручает, когда хочется сладкого с пользой

Фото: D-NEWS.ru
Если вы ищете десерт, который можно есть без угрызений совести, эта запеканка — идеальный вариант. Рисовая мука, обезжиренный кефир и греческий йогурт делают ее невероятно нежной и легкой.

Для шоколадной основы: яйца (3 шт.), щепотка соли, подсластитель (15–20 г), обезжиренный кефир (200 мл), рисовая мука (130 г), разрыхлитель (1 ч. л.), какао (30 г). Для начинки: замороженная вишня (200 г), кукурузный крахмал (1 ч. л.). Для заливки: греческий йогурт (350 г), яйцо (1 шт.), подсластитель (20 г).

Готовлю так: сначала делаю шоколадное тесто. В глубокой миске смешиваю яйца, кефир и подсластитель. Добавляю просеянную рисовую муку, какао и разрыхлитель. Замешиваю однородное тесто и выливаю его в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Вишню (не размораживая) обваливаю в кукурузном крахмале и равномерно распределяю поверх шоколадного теста. Отдельно взбиваю греческий йогурт с яйцом и подсластителем до гладкости и аккуратно выливаю эту заливку сверху на вишню. Отправляю форму в разогретую до 180 °C духовку на 45–50 минут. Готовность проверяю деревянной палочкой. Даю запеканке полностью остыть в форме — это обязательный шаг, так как она станет плотнее и ее будет легко резать.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

