Царица устроила переполох в Волгограде

Река Царица вышла из берегов и затопила улицу в Волгограде

Прохожие на набережной Волгограда Прохожие на набережной Волгограда Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
В Волгограде река Царица вышла из берегов, подтопив улицу и несколько частных территорий в микрорайоне Ангарский, передает портал «Волгоград Онлайн». Вода заполонила улицу в результате резкого потепления.

Местные водители столкнулись с трудностями. Так, один из автомобилистов на Opel попытался проехать через затопленный участок, но у машины заглох двигатель. Помогли в эвакуации пожарные. Аналогично застрял и Renault Logan. В настоящее время затопленная улица перекрыта.

Ранее специалист экологического консалтингового центра кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Максим Симакин рассказал, что весеннее половодье 2026 года в Прикамье пройдет в пределах нормы. Он подчеркнул, что окончательные прогнозы станут известны в марте-апреле после снегомерных съемок и анализа промерзания грунта.

До этого Гидрометцентр сообщил, что в Кемеровской области ожидается сильное половодье весной 2026 года. По словам специалистов, из-за аномальных снежных осадков паводок будет сложнее, чем в прошлом году. Сильное половодье также спрогнозировали в ряде других регионов России.

происшествия
Волгоград
реки
наводнения
