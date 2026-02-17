Польская полиция выразила серьезную обеспокоенность возможным ростом преступности после завершения конфликта на Украине, сообщает газета Wyborcza. Глава ведомства генерал Марек Боронь в разговоре с изданием подчеркнул необходимость подготовки к притоку лиц с боевым опытом и нелегального вооружения на черные рынки страны.

Мы должны осознавать, что рано или поздно многие бывшие солдаты с передовой на Украине появятся в Польше. А также более современное оружие, которое будет востребовано в криминальных кругах, — заявил генерал.

Помимо угрозы незаконного оборота оружия, польские правоохранители ожидают резкого скачка спроса на наркотические и психотропные вещества. Боронь отметил, что криминальные группировки уже сейчас активно наращивают мощности, строя подпольные фармацевтические заводы. Польская полиция в тесном сотрудничестве с украинскими службами ведет работу по ликвидации таких производств, однако прогнозирует усиление этой тенденции в случае заключения перемирия.

До этого руководитель Центра исторической политики РИСИ Олег Неменский заявил, что в Европе усиливаются социальное напряжение и раздражительность из-за украинских беженцев. Например, в ближайшем будущем Польша намерена отменить специальные льготы, оставив поддержку только инвалидам и пожилым.