Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 19:39

В Польше ждут всплеска преступности после окончания СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Польская полиция выразила серьезную обеспокоенность возможным ростом преступности после завершения конфликта на Украине, сообщает газета Wyborcza. Глава ведомства генерал Марек Боронь в разговоре с изданием подчеркнул необходимость подготовки к притоку лиц с боевым опытом и нелегального вооружения на черные рынки страны.

Мы должны осознавать, что рано или поздно многие бывшие солдаты с передовой на Украине появятся в Польше. А также более современное оружие, которое будет востребовано в криминальных кругах, — заявил генерал.

Помимо угрозы незаконного оборота оружия, польские правоохранители ожидают резкого скачка спроса на наркотические и психотропные вещества. Боронь отметил, что криминальные группировки уже сейчас активно наращивают мощности, строя подпольные фармацевтические заводы. Польская полиция в тесном сотрудничестве с украинскими службами ведет работу по ликвидации таких производств, однако прогнозирует усиление этой тенденции в случае заключения перемирия.

До этого руководитель Центра исторической политики РИСИ Олег Неменский заявил, что в Европе усиливаются социальное напряжение и раздражительность из-за украинских беженцев. Например, в ближайшем будущем Польша намерена отменить специальные льготы, оставив поддержку только инвалидам и пожилым.

Украина
Польша
СВО
преступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США стянули силы на Ближний Восток
«Бьют по голове»: киевские активисты кошмарят репортеров из России в Женеве
США дали Ирану две недели на предложения по нерешенным вопросам
Тела трех погибших обнаружили под завалами здания в Ленобласти
Младенец едва не умер от наращенного ногтя матери
Россиянин истыкал ножом сожительницу на глазах у прохожих
Украинские наркобароны поработили 22 соотечественника в Польше
Захарова рассказала, как празднует китайский Новый год
В РКН подсчитали число экстремистских групп в Telegram
Переговоры по Украине в Женеве завершились спустя четыре часа
Минимум 13 человек пострадали при мощном взрыве в церкви
Мертвец «помогал» уклонистам бежать с Украины за $15 тыс.
Защита Богомолова, проблемы со здоровьем, театр: как живет Александр Збруев
«Циркон» ответил за Брянск и Белгород, «Маска» без Тодоренко: что дальше
Нейросеть расшифровала предсказание Нострадамуса для России
Дырявая ПВО: «Цирконы» ударили по подстанции «Киевская» — Patriot не помог
Автор «сокрушительных» санкций против России раскритиковал Трампа
Посол Трампа поссорил США с Бельгией
Таможенники устроили бизнес на «инсайдерской торговле»
Гендиректор «Ювентуса» Комолли дисквалифицирован за конфликт с судьей
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.