Пирог «Яблочная улитка» — ароматная выпечка, от которой невозможно оторваться. Правильное тесто на молоке и масле

Этот пирог покоряет с первого взгляда: румяный, красивый, с нежным дрожжевым тестом и сочной яблочной начинкой с изюмом и орешками. Выглядит как из пекарни, а готовится дома — просто и с душой. «Яблочная улитка» получается мягкой, воздушной и очень ароматной. Идеальный вариант к чаю, кофе и для семейных посиделок.

Ингредиенты: молоко — 250 мл, сливочное масло — 70 г, свежие дрожжи — 42 г, мука — 500 г, сахар — 75 г, соль — щепотка, яблоки — 3 шт. (≈500 г), любой конфитюр — 150 г + 2 ст. л., лимонный сок — 3 ст. л., миндальные лепестки — 100 г, изюм — 50 г.

Молоко подогревают с маслом, растворяют в нём дрожжи, добавляют муку, сахар и соль, замешивают мягкое тесто, накрывают и оставляют в тёплом месте минимум на 30 минут. Яблоки нарезают тонкими кусочками, смешивают с миндальными лепестками, изюмом, лимонным соком и подогретым конфитюром. Подошедшее тесто раскатывают в прямоугольник, выкладывают начинку и слегка прижимают. Разрезают пласт на 4 полоски, первую сворачивают рулетом и кладут в центр формы, остальные накручивают вокруг. Оставляют ещё на 20 минут для подъёма, затем выпекают при 150 °C около 50 минут. За 10 минут до готовности смазывают пирог оставшимся конфитюром, остужают и подают. Домашняя выпечка, которая всегда собирает всех за столом.

