Автор «сокрушительных» санкций против России раскритиковал Трампа Блюменталь заявил, что Трамп затягивает голосование по санкциям против России

Президент США Дональд Трамп намеренно откладывает голосование о введении более строгих санкций против России, сообщил сенатор-демократ Ричард Блюменталь, передает Semafor. Вместе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом он разработал законопроект, предусматривающий первичные и вторичные антироссийские санкции.

Мы ждали зеленого света, а он так долго колебался, что у любого, кто наблюдал за ним, болела шея, — прокомментировал Блюменталь.

Ранее доцент Финансового университета Андрей Гусев заявил, что 20-й пакет санкций против России — это часть стратегии ЕС и Запада по ослаблению экономики РФ и давления на ее источники доходов. Это может вызвать временные трудности в российской экономике, если не будут приняты меры по переориентации экспорта с сырьевых товаров. Эксперт отметил, что позитивные изменения в нефтехимической отрасли способствуют созданию добавочной стоимости.

До этого Гусев заявил, что в случае, если Евросоюз введет ограничения против морских портов третьих стран, Россия может сфокусироваться на азиатском рынке. По его мнению, запрет на импорт металлов вызовет повышение цен на европейском рынке.