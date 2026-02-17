Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 19:57

Автор «сокрушительных» санкций против России раскритиковал Трампа

Блюменталь заявил, что Трамп затягивает голосование по санкциям против России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп намеренно откладывает голосование о введении более строгих санкций против России, сообщил сенатор-демократ Ричард Блюменталь, передает Semafor. Вместе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом он разработал законопроект, предусматривающий первичные и вторичные антироссийские санкции.

Мы ждали зеленого света, а он так долго колебался, что у любого, кто наблюдал за ним, болела шея, — прокомментировал Блюменталь.

Ранее доцент Финансового университета Андрей Гусев заявил, что 20-й пакет санкций против России — это часть стратегии ЕС и Запада по ослаблению экономики РФ и давления на ее источники доходов. Это может вызвать временные трудности в российской экономике, если не будут приняты меры по переориентации экспорта с сырьевых товаров. Эксперт отметил, что позитивные изменения в нефтехимической отрасли способствуют созданию добавочной стоимости.

До этого Гусев заявил, что в случае, если Евросоюз введет ограничения против морских портов третьих стран, Россия может сфокусироваться на азиатском рынке. По его мнению, запрет на импорт металлов вызовет повышение цен на европейском рынке.

США
Дональд Трамп
Россия
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США стянули силы на Ближний Восток
«Бьют по голове»: киевские активисты кошмарят репортеров из России в Женеве
США дали Ирану две недели на предложения по нерешенным вопросам
Тела трех погибших обнаружили под завалами здания в Ленобласти
Младенец едва не умер от наращенного ногтя матери
Россиянин истыкал ножом сожительницу на глазах у прохожих
Украинские наркобароны поработили 22 соотечественника в Польше
Захарова рассказала, как празднует китайский Новый год
В РКН подсчитали число экстремистских групп в Telegram
Переговоры по Украине в Женеве завершились спустя четыре часа
Минимум 13 человек пострадали при мощном взрыве в церкви
Мертвец «помогал» уклонистам бежать с Украины за $15 тыс.
Защита Богомолова, проблемы со здоровьем, театр: как живет Александр Збруев
«Циркон» ответил за Брянск и Белгород, «Маска» без Тодоренко: что дальше
Нейросеть расшифровала предсказание Нострадамуса для России
Дырявая ПВО: «Цирконы» ударили по подстанции «Киевская» — Patriot не помог
Автор «сокрушительных» санкций против России раскритиковал Трампа
Посол Трампа поссорил США с Бельгией
Таможенники устроили бизнес на «инсайдерской торговле»
Гендиректор «Ювентуса» Комолли дисквалифицирован за конфликт с судьей
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.