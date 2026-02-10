Стало известно, какие меры может принять РФ при введении ЕС новых санкций

Россия переориентируется на азиатский рынок, если Евросоюз введет ограничительные меры против морских портов третьих стран, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев. По его словам, запрет на импорт металлов приведет к росту цен на европейском рынке.

На первом этапе санкций ЕС могут увеличить цены на металлы [никель, железную руду, нерафинированную и обработанную медь, алюминий и другие]. Но поставки какое-то время по инерции будут продолжаться по старым ценам от производителей из РФ. На первом этапе санкционных мер ограничения сильнее ударят по ЕС — цена вырастет минимум на 10–15% из-за усложнения цепочки поставок. Прогнозы тенденций 2026 года показывают рост экспорта из РФ в Китай, обусловленный отменой российских пошлин на катодную медь, санкциями на поставки из некоторых стран и высоким спросом в КНР. Азия в целом получила рост экспорта на 27% за первое полугодие 2025-го. Данные за полный 2025 год и начало 2026-го подтверждают переориентацию на Азию из-за ограничений ЕС и США, — пояснил Гусев.

По его словам, статистика последних нескольких лет показывает, что переориентация на азиатский рынок постепенно снижает выручку и влияет на многие экономические показатели российских компаний. Он также не исключил, что в дальнейшем производители из РФ будут вынуждены продавать металлы по сниженной цене, а это осложнит их позиции в средне- и долгосрочной перспективе. Однако доцент выразил уверенность, что эти сложности будут преодолены.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует впервые ввести санкции против портов третьих стран. Также ЕС намерен включить в черный список 42 танкера в рамках нового, 20-го пакета ограничений против России. Под санкции могут попасть грузинский терминал Кулеви и индонезийский порт Каримун из-за их якобы участия в операциях с российской нефтью.