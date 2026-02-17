Зимняя Олимпиада — 2026
Гендиректор «Ювентуса» Комолли дисквалифицирован за конфликт с судьей

Дамиен Комолли Дамиен Комолли Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press
Генеральный директор «Ювентуса» Комолли и бывший игрок Джорджо Кьеллини получили дисквалификации за конфликт с судьей, передает РИА Новости. Первый отстранен до 31 марта, второй — до 27 февраля.

Комолли отстранили за попытку физического контакта с арбитром и грубые оскорбления, Кьеллини — за неуважительное поведение и оскорбительные высказывания в адрес судей. Поводом для инцидента стало спорное удаление защитника Пьера Калюлю. Глава судейского комитета Серии А Джанлука Рокки позже признал это решение ошибочным.

Ранее появилась информация, что португальский форвард Криштиану Роналду отметился голом в первой же игре после возвращения в состав «Аль-Насра». Его команда обыграла «Аль-Фатех» со счетом 2:0 в 22-м туре саудовской Про-лиги.

Тем временем президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко запросил срочную встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино. Оба функционера находятся на конгрессе УЕФА, где, как ожидается, Шевченко намерен донести позицию Украины по поводу возвращения российских сборных и клубов на международные турниры.

