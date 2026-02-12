Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 20:15

Глава УАФ запросил встречу с президентом ФИФА из-за России

Шевченко намерен обсудить с Инфантино возвращение России

Андрей Шевченко Андрей Шевченко Фото: Daniele Mascolo/XinHua/Global Look Press
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко запросил срочную встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино, сообщает The Times. Оба функционера находятся на конгрессе УЕФА, где, как ожидается, Шевченко намерен донести позицию Украины по поводу возвращения российских сборных и клубов на международные турниры.

По словам Инфантино, ФИФА должна рассмотреть вопрос снятия санкций с российских команд. Шевченко намерен указать на то, что в условиях продолжающегося конфликта возвращение России в любой форме неприемлемо и будет якобы использовано как инструмент для расширения влияния.

Ранее Инфантино призвал пересмотреть отстранение российских команд от международных турниров, так как запрет не достиг целей, породив лишь разочарование и ненависть. Глава организации также подчеркнул необходимость дать молодым российским футболистам возможность выступать в Европе.

Однако позднее совет ФИФА отказался выносить на голосование вопрос о возвращении российских сборных и клубов. Руководство организации решило избежать обсуждения этой темы из-за риска конфликта с рядом европейских стран.

ФИФА
футболисты
Россия
Украина
