В Госдепе озвучили позицию Трампа по натурным ядерным испытаниям Госдеп: Трамп пока не принял решения о возобновлении натурных ядерных испытаний

Президент США Дональд Трамп пока не определился, следует ли возобновлять проведение натурных испытаний ядерного оружия, сообщил помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа. По его словам, которые приводит ТАСС, китайцы, судя по всему, провели ядерные испытания 22 июня 2020 года на полигоне в районе озера Лобнор.

Могу сказать, что, по крайней мере, мы знаем, что они (Китай. — NEWS.ru) готовили испытания с заявленной мощностью сотни тонн. Так что это отправная точка. И что президент решит с этим делать, зависит от него. Думаю, что он еще не принял решения. Соединенные Штаты могут сделать многое, — сказал спикер.

Ранее Йа заявил об отсутствии соглашения между Россией и США продолжать придерживаться центральных ограничений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Дипломат добавил, что решение по этому вопросу по-прежнему остается за Трампом.

До этого экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила мнение, что Вашингтон совершил серьезную ошибку, допустив истечение ДСНВ. Она выразила надежду на возобновление усилий по ядерному сдерживанию.