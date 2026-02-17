Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 18:56

Госдеп высказался о сделке с РФ по ДСНВ

Госдеп: договоренности с Россией о продолжении соблюдения ДСНВ нет

Здание Государственного департамента США Здание Государственного департамента США Фото: Valerie Plesch/dpa/Global Look Press
Россия и США не договаривались о продлении центральных ограничений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил помощник американского госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа. Он подчеркнул, что решение по этому вопросу остается за американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.

Мне о таком соглашении не известно <…> И это все еще находится в руках президента [США Дональда Трампа], — прокомментировал Йа.

Ранее экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Вашингтон допустил серьезную ошибку, позволив истечь ДСНВ. Она призвала к возобновлению усилий по контролю над ядерным оружием. Клинтон также подчеркнула, что отсутствие договоренностей в области ЯО увеличивает риски для глобальной безопасности.

Москва продолжает оставаться открытой для диалога, однако пока не получила реакции от Вашингтона. Обе стороны подчеркивают, что намерены придерживаться ответственного подхода к Договору.

Госдеп США
Россия
США
ДСНВ
