«Ничего революционного»: военэксперт о секретной разработке дронов в США

США не смогут быстро создать управляемые голосом дроны, заявил NEWS.ru военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов, комментируя сообщение о секретном тендере Пентагона по разработке технологии автономного управления роем дронов. Он отметил, что создание подобного оружия потребует многолетних изысканий.

Для человека естественнее общаться голосом, чем вводить команды при помощи клавиатуры, как бы быстро он ни пользовался клавиатурой. Искусственный интеллект после внедрения такой разработки будет лучше воспринимать человеческое мышление. Это не более, чем дальнейшая роботизация и автоматизация. Я не думаю, что этот аргумент как-то сработает на фронте в данный момент, потому что пока продвижение на более высокий уровень автоматизации — это путь проб и ошибок. Потребуется несколько лет изысканий, — объяснил Артамонов.

Военный эксперт подчеркнул, что речь идет о более высоком уровне программного обеспечения, который усилит интеграцию человека и устройства. Он добавил, что эксперименты по восприятию электрических импульсов, выделяемых мозгом при выполнении команд, проводились еще в СССР.

Отдача команды при помощи голоса сама по себе не имеет ничего революционного в отличие от попыток тогда (в эпоху СССР. — NEWS.ru) считывать импульсы, исходящие напрямую от мозга. Насколько я знаю, от той техники отказались. По крайней мере, в военной области это не используется, потому что подобные сигналы все-таки не носили какого-то упорядоченного характера, чтобы их можно было действительно интегрировать в систему вооружений, — рассказал Артамонов.

