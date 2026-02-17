Таможенники устроили бизнес на «инсайдерской торговле»

Федеральная таможенная служба раскрыла схему незаконного распространения сведений из информационных ресурсов таможенных органов, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ведомстве сообщили о задержании двух сотрудников, которые принимали участие в передаче данных.

Установлены схемы и каналы передачи данных. Задержаны подозреваемые в противоправной деятельности: должностное лицо Центральной акцизной таможни и представитель околотаможенной структуры, — говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий», «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ», а также «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну». Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании председателя комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Дениса Толстых. Ему вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2024 году сотрудники комитета помогали определенным участникам выигрывать конкурсы и заключать контракты с нарушениями закона.