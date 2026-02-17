Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дзюбы

Государственная Дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Дзюбы, сообщает корреспондент NEWS.ru. Процедура была инициирована на основании личного заявления самого парламентария.

За проголосовали все 396 присутствующих депутатов. О желании Дзюбы покинуть Думу стало известно 13 февраля. Парламентарий, входящий в комитет по энергетике, решил сложить с себя полномочия по собственному желанию. Дзюба также является членом комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по работе с обращениями граждан.

Ранее совет партии «Единая Россия» предложил ЦИК РФ передать освободившийся мандат Анатолия Вороновского депутату Валерию Горюханову. Решение о передаче мандата было принято в связи с тем, что Вороновский лишился неприкосновенности и был арестован Басманным судом Москвы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

До этого председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партии необходимо получить конституционное большинство на выборах в Госдуму. По его мнению, у ЕР есть все ресурсы для достижения этой цели.