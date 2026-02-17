Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 19:38

В Совфеде заявили, что выборы в Венгрии решат судьбу Украины

Пушков: выборы в Венгрии решат, сможет ли Украина войти в состав ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Предстоящие выборы в Венгрии частично станут выборами о приеме Украины в Евросоюз, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram-канале. По его словам, нынешняя венгерская власть выступает против вхождения Киева в объединение, поэтому исход голосования напрямую повлияет на позицию Будапешта по этому вопросу в будущем.

На выборах должно решиться: первое — останется ли Венгрия «диссидентом» в ЕС по вопросу об Украине; второе — будет ли Будапешт и впредь стоять на пути ее приема в Евросоюз. Таким образом, частично это выборы о приеме Украины в ЕС, — написал сенатор.

Пушков также обратил внимание на возможное вмешательство извне. Он считает, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен готовит имеющиеся у нее «рычаги», чтобы обеспечить «правильное голосование» — по аналогии с тем, как это уже происходило в Румынии. Кроме того, по мнению сенатора, попытается вмешаться и Киев.

Однако, как отметил Пушков, сговор против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может провалиться, поскольку его поддерживает президент США Дональд Трамп.

Ранее Орбан отмечал, что выборы в парламент Венгрии приобрели международное значение, Киев вмешивается в избирательную кампанию. Он полагает, что в Киеве рассчитывают на приход к власти в Венгрии проукраинских политических сил, которые поддержат вступление Украины в ЕС и направят венгерские средства в поддержку Киева.

Венгрия
выборы
Украина
Евросоюз
Алексей Пушков
