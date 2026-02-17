Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 16:12

Пюре без кастрюли и варки за 2 минуты: быстрый способ в кружке выручит, когда нет времени и лишней посуды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Оказалось, нежное картофельное пюре можно приготовить без плиты и долгой варки. Этот способ особенно выручает, когда нужна всего одна порция и не хочется мыть гору посуды. Всё делается прямо в кружке и занимает не больше 2–2,5 минуты.

Возьмите один средний картофель, очистите и натрите на мелкой тёрке. Переложите массу в кружку объёмом не менее 350 мл. Добавьте 3–4 столовые ложки молока, 1 чайную ложку сливочного масла, соль и перец по вкусу, затем перемешайте. Накройте кружку салфеткой и поставьте в микроволновку на полную мощность на 2–2,5 минуты.

После нагрева аккуратно достаньте кружку и хорошо размешайте вилкой. Картофель быстро становится мягким, а молоко и масло делают текстуру кремовой. При желании можно добавить сыр или зелень. В результате получается воздушное и вкусное пюре без варки и лишних хлопот, которое почти не отличается от классического.

Ранее сообщалось, что мраморный пирог — это не просто десерт, а настоящее маленькое кулинарное чудо. Он выглядит празднично, а готовится удивительно просто. Секрет его красоты — контраст светлого и шоколадного теста, который создаёт «мраморный» узор.

Проверено редакцией
Читайте также
Дагестанское чуду с картошкой и зеленью — раскатываю тонко, жарю на сухой сковороде. Ни грамма масла, а вкус — объедение
Общество
Дагестанское чуду с картошкой и зеленью — раскатываю тонко, жарю на сухой сковороде. Ни грамма масла, а вкус — объедение
Не просто оладьи, а шоколадные облака! Нежные, воздушные, с насыщенным вкусом какао. Готовятся на кефире за 10 минут
Общество
Не просто оладьи, а шоколадные облака! Нежные, воздушные, с насыщенным вкусом какао. Готовятся на кефире за 10 минут
На эту Масленицу удивляю семью нестандартными блинами: не в начинку, а в тесто добавляю ветчину
Общество
На эту Масленицу удивляю семью нестандартными блинами: не в начинку, а в тесто добавляю ветчину
Просроченные семена не выбрасываю уже много лет: 5 простых способов пробуждения дают крепкие всходы даже через годы
Общество
Просроченные семена не выбрасываю уже много лет: 5 простых способов пробуждения дают крепкие всходы даже через годы
Предприниматель дала советы, как начать вести активный образ жизни
Здоровье/красота
Предприниматель дала советы, как начать вести активный образ жизни
советы
кулинария
еда
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД считают необходимым создать открытый реестр педофилов и насильников
«Играет в пиар-войну»: член ОП о замерзающих солдатах ВСУ под Купянском
В Новой Москве закрыли «пансионат смерти»
«Варварские преступления»: Хинштейн сообщил о жертве атаки ВСУ
Сестра Ефремова объяснила, почему он не позвал ее на предпремьерный показ
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дзюбы
Умеров озвучил вопросы, которые стоят на повестке дня переговоров в Женеве
Экс-премьер Украины раскрыл, на что Киев должен пойти на встрече в Женеве
Беглый главред двух СМИ-иноагентов объявлен в розыск
Самая позорная армия НАТО. Эстония угрожает России: что она может?
«Ура, Миша на сцене»: сестра Ефремова рассказала о его ожиданиях от пьесы
Врачи рассказали, почему в организме возможна нехватка витаминов
Взрыв в здании военной комендатуры в Ленобласти: подробности, сколько жертв
Стало известно, куда пропало тело Баумгертнера с военной базы на Кипре
Зеленский выступил с заявлением после российского удара возмездия
Под разрушенной взрывом военной комендатурой нашли выжившего
«Добивает экономику»: депутат о влиянии антироссийских санкций на Германию
Миколог оценил закон о защите краснокнижных грибов в Подмосковье
В российском приграничье ВСУ оборвали «уши»
Сестра Михаила Ефремова назвала его главный страх перед спектаклем
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.