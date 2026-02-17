Пюре без кастрюли и варки за 2 минуты: быстрый способ в кружке выручит, когда нет времени и лишней посуды

Пюре без кастрюли и варки за 2 минуты: быстрый способ в кружке выручит, когда нет времени и лишней посуды

Оказалось, нежное картофельное пюре можно приготовить без плиты и долгой варки. Этот способ особенно выручает, когда нужна всего одна порция и не хочется мыть гору посуды. Всё делается прямо в кружке и занимает не больше 2–2,5 минуты.

Возьмите один средний картофель, очистите и натрите на мелкой тёрке. Переложите массу в кружку объёмом не менее 350 мл. Добавьте 3–4 столовые ложки молока, 1 чайную ложку сливочного масла, соль и перец по вкусу, затем перемешайте. Накройте кружку салфеткой и поставьте в микроволновку на полную мощность на 2–2,5 минуты.

После нагрева аккуратно достаньте кружку и хорошо размешайте вилкой. Картофель быстро становится мягким, а молоко и масло делают текстуру кремовой. При желании можно добавить сыр или зелень. В результате получается воздушное и вкусное пюре без варки и лишних хлопот, которое почти не отличается от классического.

Ранее сообщалось, что мраморный пирог — это не просто десерт, а настоящее маленькое кулинарное чудо. Он выглядит празднично, а готовится удивительно просто. Секрет его красоты — контраст светлого и шоколадного теста, который создаёт «мраморный» узор.