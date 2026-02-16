Мраморный пирог — простая и эффектная выпечка для всей семьи: вкус, который удивит каждого

Мраморный пирог — это не просто десерт, а настоящее маленькое кулинарное чудо. Он выглядит празднично, а готовится удивительно просто. Секрет его красоты — контраст светлого и шоколадного теста, который создаёт «мраморный» узор.

Для теста смешиваем сахар, ваниль и щепотку соли, добавляем тёплую воду и мёд, тщательно перемешиваем до растворения сахара. Затем вливаем подсолнечное масло и вводим муку с разрыхлителем. Тесто должно быть как жидкая сметана. Половину отливаем в другую миску и добавляем какао с небольшим количеством воды.

Форму смазываем маслом и слегка присыпаем мукой. Поочерёдно выкладываем светлое и шоколадное тесто, формируя слои. Деревянной шпажкой делаем произвольные движения — и узор готов. Отправляем пирог в разогретую до 180 °C духовку на 30–35 минут. Вкусно, красиво и совсем просто!

