11 февраля 2026 в 18:13

Зачем замачивать рыбу в солено-сахарном растворе: простой кухонный прием делает филе сочным и с идеальной румяной корочкой

Не каждая хозяйка знает, что перед жаркой рыбу можно ненадолго замачивать в специальном растворе. Этот простой прием помогает сохранить сочность филе и делает вкус более насыщенным. Способ особенно выручает при приготовлении постных и недорогих сортов рыбы.

Солено-сахарный раствор помогает изменить структуру белка, благодаря чему филе удерживает влагу и прожаривается равномерно. Соль проникает внутрь кусочков и создает защитный слой, не позволяющий соку вытекать во время жарки. Даже нежирная рыба после такой подготовки остается мягкой. Небольшое количество сахара уплотняет структуру мякоти и помогает образованию красивой золотистой корочки, которая не отслаивается при переворачивании. Дополнительно раствор уменьшает резкие запахи речных и морских сортов.

Для приготовления рассола на один литр воды берут по одной столовой ложке соли и сахара. По желанию добавляют специи. Филе выдерживают от 30 до 90 минут, затем тщательно обсушивают полотенцами и только после этого жарят.

Ранее сообщалось, что подлива может сделать обычное блюдо ярким и аппетитным. Этот простой рецепт поможет готовить соус быстро и без сложностей, превращая макароны, картофель или крупы в настоящий праздник вкуса. Подлива подходит как самостоятельный соус или основа для тушения мяса и грибов.

