08 февраля 2026 в 17:45

Как приготовить нежную подливу — советский рецепт, который превращает гарнир в настоящее угощение

Подлива может сделать обычное блюдо ярким и аппетитным. Этот простой рецепт поможет готовить соус быстро и без сложностей, превращая макароны, картофель или крупы в настоящий праздник вкуса. Подлива подходит как самостоятельный соус или основа для тушения мяса и грибов.

Для приготовления смешайте 50 г муки с 1 ст. л. сметаны, а отдельно обжарьте лук и морковь на 1–2 ст. л. растительного масла до мягкости. Влейте 600–800 мл мясного бульона с 2 ст. л. томатного соуса, доведите до кипения, затем аккуратно вмешайте муку со сметаной, разбивая комочки. Томите на среднем огне 5–8 минут, добавьте соль, перец и специи. По желанию можно добавить мясо или грибы. Готовая подлива идеально сочетается с картофельным пюре, рисом, гречкой или макаронами, делая даже простое блюдо праздничным.

Ранее сообщалось, что порой хочется чего-то легкого, хрустящего и небанального, особенно после череды сытных блюд. Этот салат как раз из таких вариантов — освежает, быстро готовится и отлично подходит и к ужину, и к праздничному столу. А еще он нравится даже тем, кто обычно равнодушен к овощам.

