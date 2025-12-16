Доктор Мясников назвал причину жалоб пациентов на врачей Мясников: на врачей жалуются из-за того, что те не разговаривают с пациентами

Почти 90% жалоб пациентов на врачей возникают из-за того, что те не разговаривают с пациентами, заявил доктор и телеведущий Александр Мясников. По его словам, которые доступны на платформе «Смотрим.ру», врачи, к примеру, часто не объясняют пациентам результаты анализов и обследования.

90% жалоб — от недостатка коммуникации между пациентом и врачом. Он назначил ему правильное лечение, он его вылечил, он его спас. Но он не поговорил с ним, — рассказал Мясников.

Ранее Мясников отметил, что некоторые россияне больше верят антинаучным утверждениям о медицине, чем доказанным медицинским советам. Он посетовал, что в комментариях к его публикациям многие люди сомневаются в достоверности написанного, хотя все посты сопровождаются ссылками на исследования.

До этого он обратил внимание, что большинство людей следуют рекомендациям по употреблению воды совершенно бездумно. Он объяснил, что человеку далеко не всегда нужно пить воду в большом количестве, поскольку это может привести к судорогам, головной боли или усталости.