Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 14:53

Доктор Мясников назвал причину жалоб пациентов на врачей

Мясников: на врачей жалуются из-за того, что те не разговаривают с пациентами

Читайте нас в Дзен

Почти 90% жалоб пациентов на врачей возникают из-за того, что те не разговаривают с пациентами, заявил доктор и телеведущий Александр Мясников. По его словам, которые доступны на платформе «Смотрим.ру», врачи, к примеру, часто не объясняют пациентам результаты анализов и обследования.

90% жалоб — от недостатка коммуникации между пациентом и врачом. Он назначил ему правильное лечение, он его вылечил, он его спас. Но он не поговорил с ним, — рассказал Мясников.

Ранее Мясников отметил, что некоторые россияне больше верят антинаучным утверждениям о медицине, чем доказанным медицинским советам. Он посетовал, что в комментариях к его публикациям многие люди сомневаются в достоверности написанного, хотя все посты сопровождаются ссылками на исследования.

До этого он обратил внимание, что большинство людей следуют рекомендациям по употреблению воды совершенно бездумно. Он объяснил, что человеку далеко не всегда нужно пить воду в большом количестве, поскольку это может привести к судорогам, головной боли или усталости.

Россия
врачи
Александр Мясников
пациенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Драка будет сильнейшая»: экс-нардеп о причинах возможных конфликтов в Раде
Детскую областную больницу закрыли на карантин в одном городе
«Идиоты»: Шарий возмутился из-за аплодисментов Зеленскому в Нидерландах
Раскрыта новая подробность о квартире Долиной
В еще одном российском регионе закрыли школы из-за ОРВИ
Адвокат Лурье озвучил одну деталь расписки Долиной
Покупательница квартиры Долиной рассказала о поведении певицы при продаже
5 тыс. за побои студентки: психоаналитик-дебошир чуть не избежал наказания
В Госдуме назвали точные сроки полной блокировки YouTube в России
Матвиенко потребовала перемен в правилах выдачи семейной ипотеки
«Важнейший этап»: названы вероятные сроки освобождения Гуляйполя
Самозанятым таксистам разрешат работать на иномарках
В Росреестре раскрыли, как избежать проблем при покупке квартиры
Лурье потребовала принудительно выселить Долину из квартиры
Верховный суд пустил журналистов на заседание по спору Долиной и Лурье
Прокуратура обязала выплатить долг по зарплате жителю Ноябрьска
Стало известно, куда доставили раненных при нападении в Одинцово детей
Маслины — это просто спелые оливки? Или нет… Вся правда о любимой закуске
Названа причина, по которой США внезапно начали модернизировать ЗРК Patriot
Адвокат Долиной предъявила суду одно требование
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.