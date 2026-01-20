В Омске поставят памятник известному барду

Власти Омска хотят установить памятник певцу и артисту Владимиру Высоцкому, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. По его словам, с именем барда «связаны эмоции миллионов людей нашей огромной страны».

Скоро в Омске — культурной столице России, появится памятник легендарному поэту, артисту Владимиру Семеновичу Высоцкому. Над скульптурой работает известный омский мастер Виктор Ильич Костенко, — написал Хоценко.

Ранее в Москве открыли памятник в честь создателей многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны». В церемонии участвовали представители власти, в том числе директор СВР Сергей Нарышкин и министр культуры Ольга Любимова. Нарышкин отметил, что образы фильма прочно закрепились в культурном коде россиян.

До этого сообщалось, что на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Подмосковье открыли памятник начальнику войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, погибшему 17 декабря 2024 года. На церемонии заместитель министра обороны РФ Александр Санчик подчеркнул значительный вклад военачальника в проведение СВО, разоблачение сирийских провокаций, борьбу с пандемией и ликвидацию стихийных бедствий.