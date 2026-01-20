Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 11:10

В Омске поставят памятник известному барду

Губернатор Хоценко: в Омске поставят памятник Высоцкому

Владимир Высоцкий Владимир Высоцкий Фото: Галина Кмит/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Власти Омска хотят установить памятник певцу и артисту Владимиру Высоцкому, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. По его словам, с именем барда «связаны эмоции миллионов людей нашей огромной страны».

Скоро в Омске — культурной столице России, появится памятник легендарному поэту, артисту Владимиру Семеновичу Высоцкому. Над скульптурой работает известный омский мастер Виктор Ильич Костенко, — написал Хоценко.

Ранее в Москве открыли памятник в честь создателей многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны». В церемонии участвовали представители власти, в том числе директор СВР Сергей Нарышкин и министр культуры Ольга Любимова. Нарышкин отметил, что образы фильма прочно закрепились в культурном коде россиян.

До этого сообщалось, что на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Подмосковье открыли памятник начальнику войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, погибшему 17 декабря 2024 года. На церемонии заместитель министра обороны РФ Александр Санчик подчеркнул значительный вклад военачальника в проведение СВО, разоблачение сирийских провокаций, борьбу с пандемией и ликвидацию стихийных бедствий.

Россия
Омск
Владимир Высоцкий
памятники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде ответили, почему Россия не станет участвовать во встрече G7
Трамп опубликовал личную переписку с Макроном о России и G7
Лавров объяснил, как Россия будет разговаривать со странами Запада
В МИД России указали на возможный пересмотр неядерного статуса Японии
«Не было недостатка в доброй воле»: Лавров о позиции России по Украине
Лавров заявил о подготовке НАТО к войне с Россией
Пассажирку не пустили в самолет из-за чемодана со слишком большими колесами
Корова стала звездой среди ученых из-за интеллектуальных способностей
Жительница Новосибирска завела 11 попугаев
Почему не работает WhatsApp 20 января: где сбои в России, когда заблокируют
Лавров оценил помощь КНДР в борьбе с украинскими войсками
«В головах и планах»: Лавров назвал ключевую цель европейских лидеров
Юрист оценил предписание ФАС для ПИК обеспечить доступ провайдеров к МКД
Лавров раскрыл, чего не смог добиться Запад в отношении России
Главу Звездного городка отправили под домашний арест
21 января — День инженерных войск России: история и современность
Постоялец одной из гостиниц Москвы попался полиции с килограммом кокаина
Российский регион подключили к московской системе оплаты проезда
Загадочное сообщение Цискаридзе о женитьбе взбудоражило его поклонников
Минобороны объявило набор военных в новые подразделения БПЛА
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.