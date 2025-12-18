В Москве открыли памятник создателям легендарного советского фильма В Москве открыли памятник в честь создателей фильма «Семнадцать мгновений весны»

В Москве открыли памятник в честь создателей многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны», сообщает ТАСС. В церемонии приняли участие представители власти, в том числе директор СВР Сергей Нарышкин и министр культуры Ольга Любимова.

Этот сериал не просто вошел в золотой фонд отечественного кинематографа. Скажу больше, он стал неотъемлемой частью национального самосознания. Образы, цитаты, мелодии «Семнадцати мгновений весны» прочно закрепились в нашем культурном коде, — подчеркнул Нарышкин.

Скульптурная группа, созданная Андреем Ковальчуком, изображает писателя-сценариста Юлиана Семенова, режиссера Татьяну Лиознову и исполнителя главной роли Вячеслава Тихонова. Открытие памятника приурочено к 110-летию Киностудии имени Горького и 105-летию Службы внешней разведки России.

