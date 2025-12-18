Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 13:58

В Москве открыли памятник создателям легендарного советского фильма

В Москве открыли памятник в честь создателей фильма «Семнадцать мгновений весны»

Читайте нас в Дзен

В Москве открыли памятник в честь создателей многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны», сообщает ТАСС. В церемонии приняли участие представители власти, в том числе директор СВР Сергей Нарышкин и министр культуры Ольга Любимова.

Этот сериал не просто вошел в золотой фонд отечественного кинематографа. Скажу больше, он стал неотъемлемой частью национального самосознания. Образы, цитаты, мелодии «Семнадцати мгновений весны» прочно закрепились в нашем культурном коде, — подчеркнул Нарышкин.

Скульптурная группа, созданная Андреем Ковальчуком, изображает писателя-сценариста Юлиана Семенова, режиссера Татьяну Лиознову и исполнителя главной роли Вячеслава Тихонова. Открытие памятника приурочено к 110-летию Киностудии имени Горького и 105-летию Службы внешней разведки России.

Ранее сообщалось, что на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Подмосковье открыли памятник начальнику войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, погибшему 17 декабря 2024 года. На церемонии заместитель министра обороны РФ Александр Санчик подчеркнул значительный вклад военачальника в проведение СВО, разоблачение сирийских провокаций, борьбу с пандемией и ликвидацию стихийных бедствий.

Россия
Москва
памятники
фильмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Товарный контент набрал 30 млрд просмотров в соцсети «ВКонтакте»
В Госдуме раскритиковали бизнесменов, жалующихся на нехватку рабочих рук
«Россия воспитывает таких вратарей»: Кавазашвили восхищен рекордом Сафонова
Невролог объяснила, когда аутизм поддается коррекции
Магнитные бури сегодня, 18 декабря: что завтра, слабость, головные боли
В Москве открыли памятник создателям легендарного советского фильма
Мессенджеру Telegram прилетел штраф на 6 млн рублей
Юрист раскрыл судьбу бюджетников из МГПУ после требования перевестись
В Баку запросили пожизненный срок лидеру карабахских сепаратистов Варданяну
Путин позвонит участнику «Елки желаний»
На Кубе введут плавающий курс валюты
Кремль назвал опасным нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы
«Настоящий босс»: представители ЧМ не прошли мимо рекорда Сафонова
Зеленский раскрыл, какой компромисс ищут США по Донбассу
Наступление ВС РФ на Харьков 18 декабря: «Солнцепеки» устроили ад для ВСУ
Метал дротиками в промежность: маньяк-великан вырезал матери язык и связки
Синоптик ответила, когда утихнет мощный снежный циклон в Хабаровске
Уролог предупредил, какие болезни могут маскироваться под цистит
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 2 млн
Убиты люди, горит танкер в Батайске: как ВСУ атакуют Россию 18 декабря
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку
Общество

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.