Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 11:00

Рецепт для забывчивых и ленивых: конвертики «Сырная лава» из лаваша и двух начинок. Горячий восторг за 7 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт создан для тех дней, когда сил и времени на готовку нет, а желание съесть что-то горячее, хрустящее и невероятно вкусное — огромное. Секрет успеха в эффектном сочетании двух простейших начинок, которые, растапливаясь, превращаются в ту самую сырную лаву. Весь процесс от начала до хрустящего золотистого результата займет меньше времени, чем закипает чайник, а восторг от первой же хрустящей крошки покроет все затраты с лихвой.

Для конвертиков возьмите: два листа тонкого лаваша, 200 г твердого сыра, 150 г плавленого сыра или сливочного творожного сыра, 1 зубчик чеснока (по желанию), зелень укропа. Сыры натрите на крупной терке и смешайте в миске. Добавьте мелко рубленную зелень и чеснок, пропущенный через пресс. Лаваш разрежьте на прямоугольники. На каждый прямоугольник выложите щедрую горсть сырной смеси. Заверните начинку в лаваш конвертиком, тщательно подгибая края. Обжаривайте на сухой, хорошо разогретой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до появления аппетитных золотистых пятен. Подавайте сразу, пока сырная начинка горячая и тянется.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
рецепты
сыры
конвертики
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде ответили, почему Россия не станет участвовать во встрече G7
Трамп опубликовал личную переписку с Макроном о России и G7
Лавров объяснил, как Россия будет разговаривать со странами Запада
В МИД России указали на возможный пересмотр неядерного статуса Японии
«Не было недостатка в доброй воле»: Лавров о позиции России по Украине
Лавров заявил о подготовке НАТО к войне с Россией
Пассажирку не пустили в самолет из-за чемодана со слишком большими колесами
Корова стала звездой среди ученых из-за интеллектуальных способностей
Жительница Новосибирска завела 11 попугаев
Почему не работает WhatsApp 20 января: где сбои в России, когда заблокируют
Лавров оценил помощь КНДР в борьбе с украинскими войсками
«В головах и планах»: Лавров назвал ключевую цель европейских лидеров
Юрист оценил предписание ФАС обеспечить доступ провайдеров к МКД
Лавров раскрыл, чего не смог добиться Запад в отношении России
Главу Звездного городка отправили под домашний арест
21 января — День инженерных войск России: история и современность
Постоялец одной из гостиниц Москвы попался полиции с килограммом кокаина
Российский регион подключили к московской системе оплаты проезда
Загадочное сообщение Цискаридзе о женитьбе взбудоражило его поклонников
Минобороны объявило набор военных в новые подразделения БПЛА
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.