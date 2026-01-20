Рецепт для забывчивых и ленивых: конвертики «Сырная лава» из лаваша и двух начинок. Горячий восторг за 7 минут

Этот рецепт создан для тех дней, когда сил и времени на готовку нет, а желание съесть что-то горячее, хрустящее и невероятно вкусное — огромное. Секрет успеха в эффектном сочетании двух простейших начинок, которые, растапливаясь, превращаются в ту самую сырную лаву. Весь процесс от начала до хрустящего золотистого результата займет меньше времени, чем закипает чайник, а восторг от первой же хрустящей крошки покроет все затраты с лихвой.

Для конвертиков возьмите: два листа тонкого лаваша, 200 г твердого сыра, 150 г плавленого сыра или сливочного творожного сыра, 1 зубчик чеснока (по желанию), зелень укропа. Сыры натрите на крупной терке и смешайте в миске. Добавьте мелко рубленную зелень и чеснок, пропущенный через пресс. Лаваш разрежьте на прямоугольники. На каждый прямоугольник выложите щедрую горсть сырной смеси. Заверните начинку в лаваш конвертиком, тщательно подгибая края. Обжаривайте на сухой, хорошо разогретой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до появления аппетитных золотистых пятен. Подавайте сразу, пока сырная начинка горячая и тянется.

