Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 11:06

Военэксперт ответил, почему новый военный альянс ЕС не сможет победить РФ

Военэксперт Кнутов: военный потенциал РФ многократно превосходит ЕС и Украину

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Военный потенциал России значительно превосходит возможности Европейского союза и Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, формирование нового альянса по аналогии с НАТО не создаст угрозы для РФ.

Если будет создан союз, включающий Украину, Германию, Францию и Польшу, он представляет потенциальную опасность, так как у них наиболее сильные и подготовленные армии. ВСУ имеют хороший боевой опыт и уровень ведения боевых действий с современным вооружением. Это в первую очередь высокоточное оружие и БПЛА. Поэтому угроза от такого альянса будет, например, для небольших государств. Но если говорить о России, то у нас потенциал очень большой. Не надо забывать, что РФ — мощная ядерная держава. Ядерный потенциал Франции и Англии, даже если его объединить, может быть в сто раз меньше, чем российский, — поделился Кнутов.

Он подчеркнул, что Россия проводит специальную военную операцию, однако не устанавливала военное положение. Таким образом, по словам военного эксперта, страна не использует свои ресурсы в полной мере, как могла бы. Кнутов указал, что в это же время на стороне Украины уже сейчас воюет НАТО, но пока лишь в роли поставщика боевой техники, вооружения и боеприпасов.

Ранее появилась информация, что политики Европы намерены сформировать новый союз по аналогии с НАТО, где США заменит Украина. Возможной основой для этого объединения может стать «коалиция заинтересованных стран».

