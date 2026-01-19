«Шаги к новой реальности»: в Европе решили создать замену НАТО без США

«Шаги к новой реальности»: в Европе решили создать замену НАТО без США Politico: в ЕС могут создать новый альянс в сфере безопасности без участия США

Европейские политики решили создать новый альянс наподобие НАТО, в который вместо США войдет Украина, сообщает Politico со ссылкой на источники. По их словам, потенциальной основой для такого объединения может стать «коалиция желающих».

Происходит сдвиг в политике США, и во многом он носит постоянный характер. <...> Необходимо предпринять упорядоченные и скоординированные шаги к новой реальности, — заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС.

По его мнению, президент США Дональд Трамп больше не является надежным торговым партнером Европы, а тем более надежным союзником в сфере безопасности. В связи с этим европейцы хотят попытаться защитить себя сами, без американской помощи, уточнил информатор.

Отмечается, что идея создать «европейское НАТО» появилась на фоне гренландского кризиса, который вынудил европейских лидеров задуматься о том, как именно строить дальнейшую политику без опоры на Вашингтон. В числе участников нового альянса рассматриваются Украина, Франция, Германия, Польша и Великобритания.

Ранее представитель Еврокомиссии Олоф Джилл заявил, что Брюссель призвал Вашингтон к диалогу и сдержанности. Так он прокомментировал угрозы хозяина Белого дома ввести новые пошлины против сторонников территориальной целостности Дании.