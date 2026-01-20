«Не сможет заменить никогда»: Машков о театре в эпоху ИИ и VR Машков: ИИ и VR никогда не смогут заменить игру живого артиста

Технологии искусственного интеллекта и виртуальной реальности не смогут заменить настоящих артистов, заявил народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков на презентации мероприятий к 150-летию СТД. Выступление состоялось в рамках первого в истории празднования Дня артиста 17 января 2026 года — новой даты, приуроченной ко дню рождения Константина Станиславского, передает «Российская газета».

Машков представил программу масштабной мультимедийной выставки «Наследие. Театр. Великие», которая погрузит зрителей в историю и покажет будущее театра в эпоху цифровых технологий. Он подчеркнул, что экспозиция также продемонстрирует, каким будет театр в эпоху искусственного интеллекта и виртуальной реальности.

В национальном центре Россия мы готовим масштабную мультимедийную выставку «Наследие. Театр. Великие». Это будет погружение в историю театра, в то же время выставка покажет, каким будет театр в эпоху искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Хочу напомнить: настоящего живого артиста заменить никто не сможет. Никогда, — сказал актер.

Ранее Машков, выступая на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким, заявил, что настоящий артист бессмертен. Он подчеркнул, что, даже когда исчезает надежда, остаются вера в бесконечность таланта и любовь близких.