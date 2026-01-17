Актер Владимир Машков на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве

«Настоящий артист — бессмертен»: Машков простился с Золотовицким Машков заявил о бессмертии артистов на прощании с Золотовицким

Актер Владимир Машков, выступая на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким, заявил, что настоящий артист бессмертен, передает корреспондент NEWS.ru. Он подчеркнул, что даже когда исчезает надежда, остаются вера в бесконечность таланта и любовь близких.

Бывают минуты, когда пропадает надежда, но остаются вера и любовь. Вера в бесконечность жизни артиста, его таланта. И любовь его родных, близких, коллег, друзей. И, конечно же, миллионов зрителей. Поэтому мне кажется, что настоящий артист бессмертен, — сказал Машков.

Заслуженный артист России скончался 14 января 2026 года. Прощание с ним организовали на основной сцене МХТ имени А.П. Чехова.

Глава Первого канала Константин Эрнст признался, что не успел рассказать Золотовицкому о том, как его любит. Он вспомнил, что именно актер 30 лет назад стал лицом легендарного «Русского проекта». В одном из роликов он произнес фразу «Дима, помаши маме ручкой», которая стала народной. Эрнст подчеркнул, что талант артиста оставил след в сердцах миллионов зрителей.