29 января 2026 в 15:08

«Невосполнимая потеря»: Машков назвал умершего Чернушенко патриотом

Машков принес соболезнования семье умершего народного артиста СССР Чернушенко

Владимир Машков Владимир Машков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Владимир Машков выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР Владислава Чернушенко и назвал его патриотом. Текст его обращения опубликовала пресс-служба союза.

Машков подчеркнул, что мастер был членом СТД с 1980 года и навсегда останется в памяти как настоящий патриот и видный общественный деятель. В своем обращении артист отметил колоссальный вклад маэстро в развитие национальной культуры и воспитание новых талантов и принес соболезнования друзьям и родственникам.

Это невосполнимая потеря для всего культурного сообщества России, — отметил Машков.

Владислав Чернушенко возглавлял Капеллу Санкт-Петербурга с 1974 года, став ее бессменным художественным руководителем и символом ленинградской музыкальной школы. Его деятельность охватывала не только творчество, но и педагогику в статусе профессора, что позволило сохранить уникальные традиции отечественного хорового пения. Он умер 27 января в возрасте 90 лет после тяжелой болезни.

Ранее Машков выступил на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким, где заявил, что настоящий артист бессмертен. Он подчеркнул, что, даже когда исчезает надежда, остаются вера в бесконечность таланта и любовь близких.

