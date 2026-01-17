«Не успел»: Эрнст произнес душещипательную речь на прощании с Золотовицким Эрнст выразил сожаление, что не успел признаться Золотовицкому в любви

Глава Первого канала Константин Эрнст признался, что не успел рассказать заслуженному артисту РФ Игорю Золотовицкому о том, как он его любит, передает корреспондент NEWS.ru. На прощании с артистом в Школе-студии МХАТ он вспомнил о совместных работах с Золотовицким.

Всегда не хватает времени, да и иногда, и какого-то дурацких состояний сказать человеку про него, про то, как ты его любишь. И я, Игореш, не успел тебе сказать про то, как я тебя люблю. Я не успел, — произнес Эрнст.

Глава Первого канала вспомнил, что именно Золотовицкий 30 лет назад стал лицом легендарного «Русского проекта». В одном из роликов актер произнес фразу «Дима, помаши маме ручкой», которая стала народной. Эрнст подчеркнул, что талант артиста оставил след в сердцах миллионов зрителей.

Золотовицкого не стало 14 января в возрасте 64 лет. По словам членов окружения покойного, он ушел из жизни из-за онкологического заболевания.

По словам Александра Золотовицкого, последними словами его отца перед смертью стали «во» и поднятый вверх большой палец. Он вспомнил, что это было перед тем, как актера должны были увезти в реанимацию.