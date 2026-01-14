Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 10:37

Названа причина смерти Золотовицкого

ТАСС: ректор школы МХАТ Золотовицкий умер из-за онкологического заболевания

Игорь Золотовицкий Игорь Золотовицкий Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий ушел из жизни из-за онкологического заболевания, сообщил ТАСС источник, близкий к окружению артиста. О смерти звезды фильма «Курьер» на 65 году жизни стало известно в среду, 14 января.

Причиной смерти стала онкология, — сказал собеседник агентства.

Ранее актер Андрей Хорошев, известный по ролям в фильмах «Доктор Живаго» и «Адмиралъ», скончался на отдыхе, пытаясь спасти человека. Как рассказал режиссер и друг артиста Сергей Члиянц, актер увидел в воде человека без сознания, бросился на помощь, но сам не смог выбраться.

Также Шон Суэйзи, младший брат голливудского актера Патрика Суэйзи, умер в возрасте 63 лет в Лос-Анджелесе. Согласно официальному свидетельству, его смерть наступила 15 декабря 2025 года.

До этого американский актер Джеймс Рэнсон скончался в возрасте 46 лет. Тело нашли в его собственном доме в Лос-Анджелесе. Правоохранительные органы, осмотревшие место, не обнаружили никаких признаков насильственной смерти. Джеймс Рэнсон стал широко известен после роли Эдди Каспбрака во второй части фильма ужасов «Оно», вышедшей в 2019 году. Картина была снята по мотивам романа писателя Стивена Кинга.

МХАТ
актеры
онкология
смерти
