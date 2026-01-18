Атака США на Венесуэлу
Рецепт сочива на Крещенский сочельник: рисовая кутья с изюминкой

Рецепт сочива на Крещенский сочельник Рецепт сочива на Крещенский сочельник Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Крещение не за горами, а значит, самое время приготовить сочиво на Сочельник — классическую постную кутью. Рис с маком и сухофруктами создаст теплую атмосферу за семейным столом. Легкий рецепт займет час усилий.

Отварите 200 г риса до рассыпчатости, примерно 25 минут. Добавьте к крупе 100 г размоченного в кипятке толченого мака и 150 г рубленой кураги, изюма, фиников. Подсластите постным сиропом или медом по желанию. Хорошо перемешайте, оставьте пропитаться 20 минут — сочиво на Сочельник готово!

Ранее мы поделились рецептом пирога с камамбером и грушами.

