Рецепт сочива на Крещенский сочельник: рисовая кутья с изюминкой

Крещение не за горами, а значит, самое время приготовить сочиво на Сочельник — классическую постную кутью. Рис с маком и сухофруктами создаст теплую атмосферу за семейным столом. Легкий рецепт займет час усилий.

Отварите 200 г риса до рассыпчатости, примерно 25 минут. Добавьте к крупе 100 г размоченного в кипятке толченого мака и 150 г рубленой кураги, изюма, фиников. Подсластите постным сиропом или медом по желанию. Хорошо перемешайте, оставьте пропитаться 20 минут — сочиво на Сочельник готово!

