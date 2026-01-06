Символ сочельника: сладкая кутья с орехами и изюмом

Кутья из пшеницы с медом и маком в сочельник — символ богатства, здоровья и семейного благополучия.

Начинаем с промывания 200 г пшеницы и замачивания на ночь. После замачивания варим ее до мягкости (около 30 минут), затем откидываем на сито и слегка остужаем. В отдельной миске смешиваем 3 ст. ложки меда с 2 ст. ложками измельченного мака. Добавляем смесь к пшенице, аккуратно перемешиваем. Можно дополнительно добавить немного орехов или изюма по вкусу. Подаем кутью холодной или комнатной температуры.

Кутья из пшеницы с медом и маком получается сладкой, ароматной и символичной — идеальное традиционное блюдо для сочельника.

