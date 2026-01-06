Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 18:12

Символ сочельника: сладкая кутья с орехами и изюмом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Кутья из пшеницы с медом и маком в сочельник — символ богатства, здоровья и семейного благополучия.

Начинаем с промывания 200 г пшеницы и замачивания на ночь. После замачивания варим ее до мягкости (около 30 минут), затем откидываем на сито и слегка остужаем. В отдельной миске смешиваем 3 ст. ложки меда с 2 ст. ложками измельченного мака. Добавляем смесь к пшенице, аккуратно перемешиваем. Можно дополнительно добавить немного орехов или изюма по вкусу. Подаем кутью холодной или комнатной температуры.

Кутья из пшеницы с медом и маком получается сладкой, ароматной и символичной — идеальное традиционное блюдо для сочельника.

Ранее мы рассказали, как приготовить настоящую итальянскую карбонару.

Читайте также
Готовлю конфеты из творога с миндалем — полезный десерт к Рождеству: вкуснота без сахара всего из 4 ингредиентов
Общество
Готовлю конфеты из творога с миндалем — полезный десерт к Рождеству: вкуснота без сахара всего из 4 ингредиентов
Секрет карамельной корочки: смазываю батат медом перед запеканием
Семья и жизнь
Секрет карамельной корочки: смазываю батат медом перед запеканием
Экономист рассказал, почему ржаной хлеб уходит с российского рынка
Экономика
Экономист рассказал, почему ржаной хлеб уходит с российского рынка
Китай увеличил импорт одного товара из России в 73 раза
Экономика
Китай увеличил импорт одного товара из России в 73 раза
Как сделать кормушку для птиц и чем их можно подкармливать зимой
Семья и жизнь
Как сделать кормушку для птиц и чем их можно подкармливать зимой
мёд
пшеница
пшено
каши
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Таратута: почему это блюдо было на праздничном столе у ваших прабабушек?
«Хвастливый»: на Западе «разнесли» Зеленского за выпады против России
Китайский робот в прыжке разбил ногой арбуз и попал на видео
В ГД рассказали о новых мерах по улучшению жизни граждан старшего возраста
«Ослов» призвали рассмотреть импичмент Трампа из-за ударов по Венесуэле
Наследственность и вес: передаются ли полнота и худоба по генам?
Пошаговый рецепт постных вареников с грибами для сочельника
«Счастливы вместе», двое детей, театр: как живет актер Павел Савинков
Символ сочельника: сладкая кутья с орехами и изюмом
Прилучный, критика из-за худобы, бездетность: как живет Мирослава Карпович
Россиянин насмерть замерз на заснеженном острове в новогоднюю ночь
Серия ДТП парализовала «Неву» в сторону Москвы
«Гомункул просит есть»: просьба Киева о $800 млрд озадачила Орбана
Орбан назвал основные признаки упадка демократии в Европе
Краснодарец чуть не убил девушку за отказ от знакомства
На Москву надвигается «снежный армагеддон»
Пользователей рассрочек защитят от беспредела компаний
Военэксперт ответил, как России обезопасить свои торговые суда
«Огромная мина»: Слуцкий об американском «праве сильного» в Венесуэле
Моллюски появились на интимном месте женщины после занятий стрип-пластикой
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.