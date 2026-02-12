Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 13:15

Суп из детства: готовим нежную пшенку с яичной паутинкой — быстро и вкусно

Суп с пшеном и яичной паутинкой Суп с пшеном и яичной паутинкой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рецепт выручит вас, когда хочется чего-то простого и согревающего. Золотистые зерна пшена и тонкие яичные нити превращают обычный бульон в маленькое кулинарное чудо.

Возьмите 2 л куриного или мясного бульона и доведите его до кипения в большой кастрюле. Промойте 100 г пшена кипятком три раза, чтобы ушла вся лишняя горечь, и отправьте крупу в кипящую жидкость. Нарежьте 3 средних картофелины небольшими кубиками и добавьте их в кастрюлю через 10 минут после начала варки крупы. Пока овощи готовятся, сделайте ароматную зажарку на сковороде. Мелко нарубите 1 луковицу, натрите 1 среднюю морковь на терке и обжарьте их на 2 ст. л. растительного масла до золотистого цвета. Выложите овощи в суп, посолите 1 ч. л. соли и всыпьте 1 щепотку черного перца для аромата.

Когда картофель в кастрюле станет совсем мягким, приступайте к созданию знаменитой паутинки. Разбейте 2 сырых яйца в небольшую миску, добавьте 1 щепотку соли и слегка взболтайте их обычной вилкой до однородности. Начните интенсивно мешать суп ложкой, чтобы в самом центре кастрюли образовалась активная воронка. Тонкой струйкой медленно вливайте яйца в кипящий бульон и продолжайте активно работать ложкой. Добавьте в кастрюлю 1 лаврушку и 3 веточки мелко измельченной петрушки. Варите суп еще ровно 2 минуты, затем снимите с огня, накройте плотной крышкой и дайте блюду настояться 10 минут перед подачей.

  • Совет: добавьте в зажарку 0.5 ч. л. куркумы.

Хрустящий салат с капустой — приготовите быстро по нашему рецепту.

