07 февраля 2026 в 10:10

Хрустящий салат: пекинская капуста и курица в главной роли

Хрустящий салат: пекинская капуста и курица в главной роли
Пекинская капуста — это находка для занятых хозяек. Она хрустящая, сочная и всегда под рукой, а блюда с ней готовятся за минуты. Попробуйте наш простой салат — он станет вашим фаворитом!

Возьмите 300 г пекинской капусты, нашинкуйте тонко. Добавьте 200 г вареной куриной грудки, нарезанной кубиками, 1 морковь, измельченную на терке, 2 огурца, нарубленных соломкой. Заправьте смесью из 3 ст. л. сметаны, 1 ч. л. горчицы, соли и перца. Перемешайте и посыпьте зеленью. Готово! Получается 4 порции, всего 150 ккал на 100 г.

Ранее мы поделились рецептом запеченной горбуши на 70 ккал.

пекинская капуста
капуста
овощи
курица
салаты
рецепты
быстрые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
