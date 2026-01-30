Зимняя Олимпиада — 2026
Эксперт развеял популярный миф о пользе меда

Химик Кондрахин предупредил о вреде черного чая с медом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Добавление меда в горячий черный чай не делает напиток полезным, заявил старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин в беседе с изданием «Газета.Ru». Эксперт отметил, что при высокой температуре продукт распадается на вещества с потенциальным канцерогенным действием.

Есть данные, говорящие о том, что мед распадается под большой температурой на вещества, которые обладают канцерогенным действием. Не сказать, что это провоцирует рак, но может вносить свою лепту (в развитие заболевания. — NEWS.ru). Большинство витаминов разрушается, остается, по сути, только сахар — фруктоза, — отметил Кондрахин.

Эксперт также посоветовал людям с диабетом с осторожностью употреблять мед в пищу. При этом у продукта нет полезных свойств, добавил преподаватель кафедры.

Ранее в Агентстве по продвижению рыбной продукции (АПРП) сообщили, что употребление 30 г скумбрии в сутки позволит снизить уровень холестерина и укрепить сердечно-сосудистую систему. Кроме того, для здоровья оказались полезны сардина, сельдь и горбуша.

