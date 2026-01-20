Все готовят и я попробовала боул «Острый мед» с говядиной: получилось вкусно и необычно

Hot Honey Bowl я сначала увидела как модный, а потом приготовила — и он действительно оказался удачным. Сладкий запечённый батат, сочная говядина, пикантный острый мёд и нежный крем из творожного сыра с авокадо и чесноком дают очень сбалансированный вкус. Блюдо сытное, белковое и при этом лёгкое — отличный вариант для обеда или ужина без тяжести.

Ингредиенты: батат — 1 крупный (300–350 г), говядина — 300 г, творожный сыр — 150 г, авокадо — ½–1 шт., чеснок — 1 зубчик, мёд — 2 ст. л., острый соус или хлопья чили — по вкусу, оливковое масло — 1–2 ст. л., соль и чёрный перец — по вкусу, паприка — по вкусу, соевый соус — 1 ст. л. (по желанию), зелень для подачи.

Приготовление: батат очищаю, нарезаю кубиками, смешиваю с оливковым маслом, солью и паприкой и запекаю при 200 °C около 25–30 минут до мягкости и румяной корочки. Говядину нарезаю небольшими кусочками и быстро обжариваю на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки, солю, перчу, при желании добавляю немного соевого соуса. Для крема соединяю творожный сыр, мякоть авокадо и чеснок, пробиваю блендером или разминаю вилкой до однородности, при необходимости слегка подсаливаю. Мёд смешиваю с острым соусом или щепоткой чили — это и есть тот самый остро-сладкий акцент. Собираю боул: в миску выкладываю батат, говядину, добавляю ложки крема из творожного сыра с авокадо и поливаю всё острым мёдом. Посыпаю зеленью и подаю сразу.

