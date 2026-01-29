Названы продукты, позволяющие снизить уровень холестерина

Употребление 30 г скумбрии в сутки позволит снизить уровень холестерина и укрепить сердечно-сосудистую систему, пишут РИА Новости со ссылкой на Агентство по продвижению рыбной продукции (АПРП). Кроме того, для здоровья полезны сардина, сельдь и горбуша.

Секрет хорошего уровня холестерина кроется не только в сорте рыбы, но и в способе ее приготовления. Омега-3 очень чувствительны к высоким температурам, поэтому, чтобы сохранить до 80% пользы нутриента, рыбу стоит запекать или тушить около 25 минут либо готовить на гриле на протяжении 5–10 минут. Важно также запекать рыбу без использования масла или с минимальным его количеством, — посоветовали в агентстве.

Там уточнили, что больше всего омега-3 содержится в скумбрии. На 100 г этой рыбы приходится до 6,5 г полиненасыщенных жирных кислот. Специалисты добавили, что 100 г сардин могут содержать до 4,5 г омега-3, а 100 г сельди и горбуши — до почти 3 г и 1,5 г жирных кислот соответственно.

Ранее диетолог Наталья Мизинова заявила, что мясо можно съесть на завтрак через два часа после пробуждения. По ее словам, более раннюю трапезу предпочтительнее начинать с еды, которая легче усваивается.