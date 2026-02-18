«Центр» ударными БПЛА уничтожил пехоту ВСУ: успехи ВС РФ к утру 18 февраля

Операторы ударных беспилотников группировки войск «Центр» уничтожили блиндажи с живой силой ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 18 февраля?

«Центр» уничтожил блиндажи с пехотой ВСУ под Красноармейском

«Расчеты беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Центр“, применив ударные дроны, нанесли огневое поражение по целям противника и уничтожили блиндажи с живой силой ВСУ на красноармейском направлении», — сказано в сообщении.

Армия РФ обеспечила себе стабильный сигнал благодаря спутникам

Благодаря орбитальным спутникам российская армия имеет устойчивый сигнал связи в зоне проведения спецоперации, заявил ВГТРК начальник Главного управления связи ВС РФ Валерий Тишков. По его словам, есть четыре способа подключения, все они успешно применяются.

«У нас есть четыре способа развертывания [спутниковой связи] и получения высокоскоростных услуг, которые мы успешно применяем и которые обеспечивают гарантированное управление группировками», — сказал он.

Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко информировал, что отключение спутниковой системы Starlink не повлияло на систему управления ВС России в зоне спецоперации. Он уточнил, что терминалы отключены уже две недели, однако интенсивность и эффективность работы войск беспилотных систем сохранились.

Российские войска зашли на позиции ВСУ под Константиновкой

Российские военнослужащие зашли на позиции ВСУ, расположенные в лесу под Константиновкой Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские военные проводят зачистку местности.

«Параллельно с этим наши военнослужащие ведут огонь по украинским позициям в восточной части города, которые находятся на западной и северной окраинах населенного пункта», — сказал он.

Марочко подчеркнул, что противник основательно укрепился в Новодмитровке, там появились «довольно мощные фортификационные сооружения».

ВС РФ придумали необычный способ применения Starlink в зоне СВО

Российские подразделения применяли систему спутниковой связи Starlink, для того чтобы ввести противника в заблуждение, рассказал ВГТРК начальник Главного управления связи Вооруженных сил РФ Валерий Тишков. По его словам, также российская армия использовала терминалы для ударов в глубине.

«Использование средств связи противника на фронте применялось только отдельными подразделениями, и в первую очередь для введения противника в заблуждение», — отметил он.

Тишков добавил, что пункты управления ВС РФ обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства. Система управления функционирует стабильно, указал он.

Дрон ВС РФ нанес удар по месту сбора командиров ВСУ в Сумах

Российские войска нанесли удар по зданию в городе Сумы, где проходило собрание иностранных наемников и офицеров ВСУ. Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», удар нанес беспилотник. В Министерстве обороны РФ данную информацию никак не прокомментировали.

В украинских соцсетях очевидцы опубликовали кадры с моментами мощного взрыва. Украинские СМИ также подтверждают факт инцидента и публикуют фотографии с места событий, но воздерживаются от подробных комментариев.

