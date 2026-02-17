Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 23:37

ВС России обеспечили себе стабильный сигнал благодаря спутникам

МО: у ВС России стабильный сигнал связи благодаря спутникам

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Благодаря орбитальным спутникам российская армия имеет устойчивый сигнал связи в зоне проведения спецоперации, заявил ВГТРК начальник Главного управления связи ВС РФ Валерий Тишков. По его словам, есть четыре способа подключения, все они успешно применяются.

У нас есть четыре способа развертывания [спутниковой связи] и получения высокоскоростных услуг, которые мы успешно применяем и которые обеспечивают гарантированное управление группировками, — сказал он.

Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко информировал, что отключение спутниковой системы Starlink не повлияло на систему управления ВС России в зоне спецоперации. Он уточнил, что терминалы отключены уже две недели, однако интенсивность и эффективность работы войск беспилотных систем сохранились.

Также военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что потеря доступа к Starlink дезориентирует украинскую разведку и нарушит управление Вооруженных сил Украины, это сыграет на руку российским военным.

До этого появилась информация, что в Днепропетровской области был уничтожен взвод элитного подразделения ВСУ. По информации источника в российских силовых структурах, полк «Скала» попал под удар из-за отключения спутниковой связи.

ВС РФ
спутники
Минобороны РФ
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Именно тот мир»: на Западе вспомнили пророческие слова Путина
Стало известно о погибших и пострадавших при обстреле Запорожской области
ВС России обеспечили себе стабильный сигнал благодаря спутникам
В Минобороны назвали число уничтоженных за три часа дронов ВСУ
Доходы России от нефти достигли максимума за два месяца
«Грезы и иллюзии»: Орбан высказался об украинском конфликте
Чехия предложила Словакии поставки нефти через трубопровод «Дружба»
«Была ломка»: Горбачева снялась полностью обнаженной и опубликовала фото
Безруков пожарил блинчики и показал любимую начинку для них
Российского вратаря отстранили на 20 матчей АХЛ за допинг
Популярного голливудского актера арестовали за драку у бара
ПВО сбила десятки дронов ВСУ при попытке атаковать российские территории
Стало известно об атмосфере на переговорах по Украине
«Все ошеломлены»: раскрыты планы фон дер Ляйен на войну в 2027 году
В Минобороны раскрыли, как отключение Starlink повлияло на ВС России
Масоны в погонах больше не смогут скрывать членство в ложе
Желание уйти в монастырь, мечты о детях, Пугачева: как живет Вика Цыганова
Мигранта лишили гражданства РФ после грубых слов о паспорте
Виновники геноцида вспомнили о «репарациях»: Польша хочет судиться с РФ
США стянули силы на Ближний Восток
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.