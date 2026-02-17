ВС России обеспечили себе стабильный сигнал благодаря спутникам

Благодаря орбитальным спутникам российская армия имеет устойчивый сигнал связи в зоне проведения спецоперации, заявил ВГТРК начальник Главного управления связи ВС РФ Валерий Тишков. По его словам, есть четыре способа подключения, все они успешно применяются.

У нас есть четыре способа развертывания [спутниковой связи] и получения высокоскоростных услуг, которые мы успешно применяем и которые обеспечивают гарантированное управление группировками, — сказал он.

Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко информировал, что отключение спутниковой системы Starlink не повлияло на систему управления ВС России в зоне спецоперации. Он уточнил, что терминалы отключены уже две недели, однако интенсивность и эффективность работы войск беспилотных систем сохранились.

Также военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что потеря доступа к Starlink дезориентирует украинскую разведку и нарушит управление Вооруженных сил Украины, это сыграет на руку российским военным.

До этого появилась информация, что в Днепропетровской области был уничтожен взвод элитного подразделения ВСУ. По информации источника в российских силовых структурах, полк «Скала» попал под удар из-за отключения спутниковой связи.