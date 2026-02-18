Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 07:11

В США заявили о тупике на переговорах в Женеве

Журналист Axios Равид: переговоры в Женеве зашли в тупик

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Переговоры в политической группе в ходе трехсторонней встречи в Женеве «зашли в тупик», заявил журналист Axios Барак Равид в Х со ссылкой на два источника. По его словам, причиной этому стали позиции, озвученные с российской стороны.

Подробности этого высказывания он не изложил. При этом известно, что 17 февраля в Женеве завершился первый день переговоров России, Украины и США, они продлились шесть часов.

До этого политолог Михаил Павлив выразил мнение, что украинская сторона опасалась встречи с помощником президента России Владимиром Мединским. По словам эксперта, украинцы боятся, что он заговорит о неподобающем поведении Киева. Он подчеркнул, что еще в прошлом году в Стамбуле Украина намекала на то, что якобы российская переговорная группа обладает низким статусом под началом Мединского.

Ранее выяснилось, что вопрос о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре станет одной из тем предстоящих трехсторонних переговоров по Украине в Женеве. Идея «энергетического перемирия» обсуждается на фоне продолжающихся взаимных ударов по объектам топливно-энергетического комплекса.

переговоры
США
Женева
Украина
