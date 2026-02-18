Легендарному АК-47 Андрею Кириленко — 45: лучшие фото

Лучшему российскому баскетболисту в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), президенту Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрею Кириленко исполнилось 45 лет. Легендарный спортсмен начал карьеру в петербургском «Спартаке». В 1999 году он был задрафтован клубом «Юта Джаз». Кириленко взял себе в команде 47-й номер — практически сразу баскетболист получил прозвище АК-47.

В своем последнем сезоне за «Юту» (2010/2011) Кириленко получил $17,8 млн (1 млрд 370,6 млн рублей) и вошел в десятку самых высокооплачиваемых игроков НБА. В лучшей баскетбольной лиге мира он также выступал за «Миннесоту Тимбервулвз» вместе с Алексеем Шведом и за «Бруклин Нетс».

Помимо «Спартака», в России Кириленко трижды играл за ЦСКА, в составе которого дважды выигрывал Единую лигу ВТБ.

В 2001 году Кириленко женился на предпринимательнице Марии Лопатовой. Супруги воспитывают четырех детей — сыновей Федора, Степана, Андрея и дочь Александру. Экс-баскетболист также занимается благотворительностью. В 2003 году Кириленко открыл в США фонд Kirilenko's Kids, а с 2006-го он работает и в России. С 2015-го бывшая звезда НБА возглавляет РФБ.

