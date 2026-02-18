Легендарному АК-47 Андрею Кириленко — 45: лучшие фото
Баскетболист Андрей Кириленко на презентации нового состава ПБК ЦСКА, 2011 год
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Лучшему российскому баскетболисту в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), президенту Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрею Кириленко исполнилось 45 лет. Легендарный спортсмен начал карьеру в петербургском «Спартаке». В 1999 году он был задрафтован клубом «Юта Джаз». Кириленко взял себе в команде 47-й номер — практически сразу баскетболист получил прозвище АК-47.
В своем последнем сезоне за «Юту» (2010/2011) Кириленко получил $17,8 млн (1 млрд 370,6 млн рублей) и вошел в десятку самых высокооплачиваемых игроков НБА. В лучшей баскетбольной лиге мира он также выступал за «Миннесоту Тимбервулвз» вместе с Алексеем Шведом и за «Бруклин Нетс».
Помимо «Спартака», в России Кириленко трижды играл за ЦСКА, в составе которого дважды выигрывал Единую лигу ВТБ.
В 2001 году Кириленко женился на предпринимательнице Марии Лопатовой. Супруги воспитывают четырех детей — сыновей Федора, Степана, Андрея и дочь Александру. Экс-баскетболист также занимается благотворительностью. В 2003 году Кириленко открыл в США фонд Kirilenko's Kids, а с 2006-го он работает и в России. С 2015-го бывшая звезда НБА возглавляет РФБ.
Самые яркие кадры с Кириленко — в фотогалерее NEWS.ru.
Нападающий Сборной России по баскетболу, форвард баскетбольной команды «Юта Джаз НБА» Андрей Кириленко, 2005 год
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Сергей Иванов (справа) во время встречи с чемпионами Европы — членами мужской сборной России по баскетболу. Слева — капитан сборной Андрей Кириленко, 2007 год
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Игрок сборной России по баскетболу Андрей Кириленко. Мужская сборная России по баскетболу провела свою первую тренировку перед Олимпиадой в ДС ЦСКА, 2008 год
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Андрей Кириленко (Россия) (слева) и Ненад Кристич (Сербия) (справа). Международный турнир мужских сборных баскетбольных команд «Кубок Мечела», 2008 год
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Россиянин Андрей Кириленко и украинец Александр Кольченко (слева направо) в матче первого группового раунда чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин между сборными командами России и Украины, 2011 год
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Россиянин Андрей Кириленко в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин между сборными командами России и Сербии, 2011 год
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Баскетболист Андрей Кириленко с супругой Марией, 2011 год
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Игрок ПБК ЦСКА Андрей Кириленко в полуфинальном матче «Финала четырех» баскетбольной Евролиги между ЦСКА (Россия, Москва) и «Олимпиакосом» (Греция, Пирей), 2015 год
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Кандидат на пост главы Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в здании Олимпийского комитета России перед выборами, 2011 год
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Президент федерации баскетбола России Андрей Кириленко перед благотворительным забегом «Бегущие сердца», 2016 год
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Президент федерации баскетбола России Андрей Кириленко и теннисистка Светлана Кузнецова (в центре слева направо) на матче Единой Лиги ВТБ между БК «Химки» (Химки) и ПБК ЦСКА (Москва), 2017 год
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Президент федерации баскетбола России Андрей Кириленко (слева) и министр спорта РФ Павел Колобков во время открытой тренировки в учебно-тренировочном центре (УТЦ) «Новогорск», 2019 год
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Президент федерации баскетбола России Андрей Кириленко на презентации кубка мира по баскетболу в парке «Зарядье» в Москве, 2019 год
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Президент федерации баскетбола России Андрей Кириленко на Всероссийском спортивном диктанте в Национальном центре «Россия» в Москве. Просветительская акция проводилась впервые и была направлена на популяризацию спорта и активного образа жизни, 2005 год
Фото: Максим Блинов/РИА Новости