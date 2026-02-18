Зимняя Олимпиада — 2026
Легендарному АК-47 Андрею Кириленко — 45: лучшие фото

Баскетболист Андрей Кириленко на презентации нового состава ПБК ЦСКА, 2011 год
Лучшему российскому баскетболисту в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), президенту Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрею Кириленко исполнилось 45 лет. Легендарный спортсмен начал карьеру в петербургском «Спартаке». В 1999 году он был задрафтован клубом «Юта Джаз». Кириленко взял себе в команде 47-й номер — практически сразу баскетболист получил прозвище АК-47.

В своем последнем сезоне за «Юту» (2010/2011) Кириленко получил $17,8 млн (1 млрд 370,6 млн рублей) и вошел в десятку самых высокооплачиваемых игроков НБА. В лучшей баскетбольной лиге мира он также выступал за «Миннесоту Тимбервулвз» вместе с Алексеем Шведом и за «Бруклин Нетс».

Помимо «Спартака», в России Кириленко трижды играл за ЦСКА, в составе которого дважды выигрывал Единую лигу ВТБ.

В 2001 году Кириленко женился на предпринимательнице Марии Лопатовой. Супруги воспитывают четырех детей — сыновей Федора, Степана, Андрея и дочь Александру. Экс-баскетболист также занимается благотворительностью. В 2003 году Кириленко открыл в США фонд Kirilenko's Kids, а с 2006-го он работает и в России. С 2015-го бывшая звезда НБА возглавляет РФБ.

Самые яркие кадры с Кириленко — в фотогалерее NEWS.ru.

Нападающий Сборной России по баскетболу, форвард баскетбольной команды «Юта Джаз НБА» Андрей Кириленко, 2005 год
Нападающий Сборной России по баскетболу, форвард баскетбольной команды «Юта Джаз НБА» Андрей Кириленко, 2005 год
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Сергей Иванов (справа) во время встречи с чемпионами Европы — членами мужской сборной России по баскетболу. Слева — капитан сборной Андрей Кириленко, 2007 год
Исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Сергей Иванов (справа) во время встречи с чемпионами Европы — членами мужской сборной России по баскетболу. Слева — капитан сборной Андрей Кириленко, 2007 год
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Игрок сборной России по баскетболу Андрей Кириленко. Мужская сборная России по баскетболу провела свою первую тренировку перед Олимпиадой в ДС ЦСКА, 2008 год
Игрок сборной России по баскетболу Андрей Кириленко. Мужская сборная России по баскетболу провела свою первую тренировку перед Олимпиадой в ДС ЦСКА, 2008 год
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Андрей Кириленко (Россия) (слева) и Ненад Кристич (Сербия) (справа). Международный турнир мужских сборных баскетбольных команд «Кубок Мечела», 2008 год
Андрей Кириленко (Россия) (слева) и Ненад Кристич (Сербия) (справа). Международный турнир мужских сборных баскетбольных команд «Кубок Мечела», 2008 год
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Россиянин Андрей Кириленко и украинец Александр Кольченко (слева направо) в матче первого группового раунда чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин между сборными командами России и Украины, 2011 год
Россиянин Андрей Кириленко и украинец Александр Кольченко (слева направо) в матче первого группового раунда чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин между сборными командами России и Украины, 2011 год
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Россиянин Андрей Кириленко в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин между сборными командами России и Сербии, 2011 год
Россиянин Андрей Кириленко в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин между сборными командами России и Сербии, 2011 год
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Баскетболист Андрей Кириленко с супругой Марией, 2011 год
Баскетболист Андрей Кириленко с супругой Марией, 2011 год
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Игрок ПБК ЦСКА Андрей Кириленко в полуфинальном матче «Финала четырех» баскетбольной Евролиги между ЦСКА (Россия, Москва) и «Олимпиакосом» (Греция, Пирей), 2015 год
Игрок ПБК ЦСКА Андрей Кириленко в полуфинальном матче «Финала четырех» баскетбольной Евролиги между ЦСКА (Россия, Москва) и «Олимпиакосом» (Греция, Пирей), 2015 год
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Кандидат на пост главы Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в здании Олимпийского комитета России перед выборами, 2011 год
Кандидат на пост главы Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в здании Олимпийского комитета России перед выборами, 2011 год
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Президент федерации баскетбола России Андрей Кириленко перед благотворительным забегом «Бегущие сердца», 2016 год
Президент федерации баскетбола России Андрей Кириленко перед благотворительным забегом «Бегущие сердца», 2016 год
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Президент федерации баскетбола России Андрей Кириленко и теннисистка Светлана Кузнецова (в центре слева направо) на матче Единой Лиги ВТБ между БК «Химки» (Химки) и ПБК ЦСКА (Москва), 2017 год
Президент федерации баскетбола России Андрей Кириленко и теннисистка Светлана Кузнецова (в центре слева направо) на матче Единой Лиги ВТБ между БК «Химки» (Химки) и ПБК ЦСКА (Москва), 2017 год
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Президент федерации баскетбола России Андрей Кириленко (слева) и министр спорта РФ Павел Колобков во время открытой тренировки в учебно-тренировочном центре (УТЦ) «Новогорск», 2019 год
Президент федерации баскетбола России Андрей Кириленко (слева) и министр спорта РФ Павел Колобков во время открытой тренировки в учебно-тренировочном центре (УТЦ) «Новогорск», 2019 год
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Президент федерации баскетбола России Андрей Кириленко на презентации кубка мира по баскетболу в парке «Зарядье» в Москве, 2019 год
Президент федерации баскетбола России Андрей Кириленко на презентации кубка мира по баскетболу в парке «Зарядье» в Москве, 2019 год
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Президент федерации баскетбола России Андрей Кириленко на Всероссийском спортивном диктанте в Национальном центре «Россия» в Москве. Просветительская акция проводилась впервые и была направлена на популяризацию спорта и активного образа жизни, 2005 год
Президент федерации баскетбола России Андрей Кириленко на Всероссийском спортивном диктанте в Национальном центре «Россия» в Москве. Просветительская акция проводилась впервые и была направлена на популяризацию спорта и активного образа жизни, 2005 год
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
