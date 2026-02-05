Президент РФБ рассказал о проблемах российского баскетбола из-за санкций

Российский баскетбол может вернуться на международную арену уже в этом году, высказал мнение президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью «РБК Спорт». Но ключевым препятствием он назвал сохраняющиеся визовые и политические ограничения со стороны ряда стран.

Я вижу положительную динамику. У меня есть уверенность, что в этом году баскетбол в каком-то формате вернется обратно. Либо это будут детские соревнования, либо клубные соревнования, сборные, может быть, баскетбол 3х3. Но пока немножко не понимаю, как это будет действовать, — сказал он.

Кириленко объяснил, что даже при снятии санкций российские делегации могут столкнуться с серьезными логистическими трудностями. Основная проблема — получение виз для въезда в недружественные страны, в числе которых Германия, Чехия, Польша и государства Прибалтики. Спортсменам требуются как долгосрочные национальные визы, так и шенгенские разрешения, выдачу которых власти этих стран могут блокировать или затягивать.

Ранее Всемирная федерация тхэквондо допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах с национальными флагом и гимном. Однако обеим странам по-прежнему запрещено проводить турниры, а их представителей не аккредитуют на мероприятия WT.