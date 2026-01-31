Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 17:53

Всемирная федерация тхэквондо приняла сенсационное решение по россиянам

Российских тхэквондистов допустили до турниров с национальными флагом и гимном

Слева направо: Брэдли Синден (Великобритания) и Илья Данилов (Россия) в финальном поединке в весовой категории до 68 кг в соревнованиях по тхэквондо среди мужчин на чемпионате Европы по тхэквондо в Белграде Слева направо: Брэдли Синден (Великобритания) и Илья Данилов (Россия) в финальном поединке в весовой категории до 68 кг в соревнованиях по тхэквондо среди мужчин на чемпионате Европы по тхэквондо в Белграде Фото: Александар Джорович/РИА Новости
Российские и белорусские тхэквондисты могут участвовать в международных турнирах с национальными флагом и гимном, сообщила пресс-служба Всемирной федерации (WT). Однако обеим странам по-прежнему запрещено проводить турниры, а их представителей не аккредитуют на мероприятия WT.

World Taekwondo разрешила российским и белорусским спортсменам — юниорам и взрослым — с этого момента участвовать в соревнованиях под своими национальными флагами, — сказано в сообщении.

Ранее трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова исключили из заявки на ночную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Организатор объяснил, что спортсмен не имел права стартовать без нейтрального статуса, предусмотренного правилами Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Между тем стало известно, что фигуристы Диана Дэвис и Лука Берулава будут знаменосцами Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года. Дочь тренера Этери Тутберидзе понесет флаг на основной площадке открытия — стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

