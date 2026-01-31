Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 12:20

Дочь Тутберидзе будет знаменосцем на открытии Олимпийских игр

Дочь Тутберидзе будет знаменосцем Грузии на открытии Олимпиады в Милане

Диана Дэвис Диана Дэвис Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фигуристы Диана Дэвис и Лука Берулава будут знаменосцами Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета страны. Дочь тренера Этери Тутберидзе понесет флаг на основной площадке открытия — стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Гузинскими знаменосцами будут фигуристы Лука Берулава и Диана Дэвис, — сказано в сообщении.

В Кортине-д’Ампеццо роль знаменосцев выполнят лыжники Лука Бучукури и Нино Циклаури. Грузинскую делегацию на Играх возглавит президент НОК и олимпийский чемпион Лери Хабелов. Руководить работой команды в Олимпийской деревне будет глава Федерации фигурного катания Мариам Георгобиани.

Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным и представляет Грузию с 2023 года. Пара занимала второе место на чемпионате России, седьмое — на чемпионате Европы и 14-е — на Олимпиаде, а в нынешнем сезоне стала десятой на ЧМ и восьмой на ЧЕ.

Берулава — чемпион Европы 2026 года в паре с Анастасией Метелкиной. Он родился в Москве, но всегда выступал под флагом Грузии и ни разу не представлял Россию.

Ранее в Центре спортивной подготовки сборных команд РФ сообщили, что участниками зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии станут 13 российских атлетов. В числе отобравшихся — фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также представители шорт-трека Алена Крылова и Иван Посашков.

Диана Дэвис
Этери Тутберидзе
фигуристы
Грузия
Олимпийские игры
